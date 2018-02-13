Общество

58 минут назад

Банкротство липчанина заморозили из-за долга Родине

4 628
#банкротство #дембель #армия #кредит
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Банкротство липчанина заморозили из-за долга Родине

Мужчина с долгом в 177 млн рублей отправился служить в армию.

Нестандартная причина для приостановки дела о банкротства была рассмотрена в Арбитражном суде Липецкой области. Ведомство вынесло определение заморозить дело о финансовой несостоятельности местного жителя до того момента, пока он не отдаст долг Родине — то есть, не вернется из армии.

Как сообщает в документах суда, летом с заявлением о банкротстве 23-летнего жителя села Малей Грязинского района обратился банк. Кредитная организация указала, что молодой человек должен 177, 8 млн рублей. Вся эта сумма сложилась из кредитов юридических лиц. За молодым человеком не оказалось никакого имущества, кроме ипотечной квартиры в элитном доме на улице Угловая. Ее уже пришлось обратить в пользу банка. А вот вопрос с погашением долга будет решаться не ранее конца 2018 года.

23-летний липчанин был признан банкротом 10 ноября 2017 года. Тогда же суд решил открыть процедуру реализации имущества юноши. Но за день до этого, 9 ноября, парень ушел в армию. В суд в конце января поступило письмо из военного комиссариата Липецкой области. Там сообщалось, что банкрот будет служить в селе Саваслейка Нижегородской области 12 месяцев, или до начала ноября. Учитывая это обстоятельство, суд приостановил производство по делу до дембеля юноши.
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#банкротство #дембель #армия #кредит
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Комментарии (4)

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русс

26 минут назад
Какой мужчина с долгом? 23 летний подставной щенок! Вся процедура банкротства и была придумана для ... в конечном итоге расплатится за это российское население. Воровская власть потворствует аферистам всех мастей ...
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Житель

35 минут назад
Скорее всего был обычный подставной директор... таких пруд пруди..
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Начинающий Зитц

41 минуту назад
Проверьте, наверное и в армии служит за кого нибудь за бабульки.
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БЛИН

51 минуту назад
Подскажите где взять столько лимонов.Уеду в Сирию на пмж.
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