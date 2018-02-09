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Причина массового умопомрачения липецких школьников осталась тайной
В Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области отказались возбуждать уголовное дело по факту госпитализации 28 учеников школы в Сселках.
Напомним, что в этот день из школы №35 Липецка экстренно госпитализировали в областную детскую больницу 28 человек. Дети жаловались на головокружение, головные боли, учащенное сердцебиение, тошноту и приступы паники.
- Мне позвонила сестра, попросила срочно забрать племянницу из школы, - рассказала в день ЧП GOROD48 жительница Сселок Евгения Зайцева. - Сестра сказала, что позвонила учительница, сказала, что у всех тошнота рвота, что дети никакие… Я побежала в школу. Сразу подумала, что ротавирус - но он же не может сразу случиться у всех, вирус распространяется постепенно. Прихожу в медпункт - дети все валяются! Все ревут, бледные, некоторые совсем плохие. Кого-то тошнит, у большинства голова болит. Рвало не всех! Учительница мне рассказала, что старшеклассники включили какой-то ультразвук в телефоне. Он пищал. Учительница увидела это, поругалась на школьников, вышла за журналом, а буквально через 5 минут всем детям уже было плохо. Кто-то даже бился в конвульсиях...
Уже 25 ноября все попавшие в больницу дети были выписаны, а департамент образования мэрии, облздрав, Роспотребнадзор и Следственный комитет начали собственные проверки обстоятельств происшествия.
Все выдвинутые версии прогремевшего на страну инцидента поочередно были признаны несостоятельными: дети не могли отравится в школьной столовой, не пострадали от каких-нибудь химических соединений, специально или ненароком пролитых в классах или коридорах. Дольше всего просуществовала версия о кратковременном воздействии на детей мобильного приложения «Ультразвук» - оно оказалось установленным на несколько телефонов пострадавших учеников, а также было в ходу у других сселковских школьников. Но, в конце концов, и эта версия отвалилась как несостоятельная.
- После многочисленных экспертиз, анализа всех возможных поражающих факторов, исследования мобильных телефонов пострадавших нами было принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту массовой госпитализации детей, - сообщил GOROD48 руководитель Правобережного отдела СУ СК РФ по Липецкой области Вадим Лимонов.
Так что же в сухом остатке всей этой нашумевшей истории?
- Некое кратковременное воздействие физических факторов неясной этиологии, - ответил на этот вопрос председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов.
Итак, причина массовой госпитализации детей в Сселках осталась тайной. Раскрыть которую, очевидно, теперь попытаются в телевизионных шоу типа "Битвы экстрасенсов" или же в конспирологических передачах на каналах "Рен-ТВ" и "ТВ-3", специализирующихся на мистике и пришельцах.
Кстати, 29 ноября подобная сселковской ситуация повторилась в школе №49 Липецка, из которой были госпитализировали семеро учеников 8 класса. Но в этот же день в облздраве пришли к выводу о симуляции детьми тошноты, головокружения и страха.
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В таких случаях помогает ШАПОЧКА ИЗ ФОЛЬГИ
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