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Причина массового умопомрачения липецких школьников осталась тайной

15 1964
#госпитализация детей
1
Причина массового умопомрачения липецких школьников осталась тайной

В Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области отказались возбуждать уголовное дело по факту госпитализации 28 учеников школы в Сселках.

Правобережный отдел СУ СК РФ по Липецкой области поставил точку в расследовании причин массовой госпитализации учеников 5-8 классов сселковской школы, случившейся 24 ноября прошлого года.

Напомним, что в этот день из школы №35 Липецка экстренно госпитализировали в областную детскую больницу 28 человек. Дети жаловались на головокружение, головные боли, учащенное сердцебиение, тошноту и приступы паники.

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- Мне позвонила сестра, попросила срочно забрать племянницу из школы, - рассказала в день ЧП GOROD48 жительница Сселок Евгения Зайцева. - Сестра сказала, что позвонила учительница, сказала, что у всех тошнота рвота, что дети никакие… Я побежала в школу. Сразу подумала, что ротавирус - но он же не может сразу случиться у всех, вирус распространяется постепенно. Прихожу в медпункт - дети все валяются! Все ревут, бледные, некоторые совсем плохие. Кого-то тошнит, у большинства голова болит. Рвало не всех! Учительница мне рассказала, что старшеклассники включили какой-то ультразвук в телефоне. Он пищал. Учительница увидела это, поругалась на школьников, вышла за журналом, а буквально через 5 минут всем детям уже было плохо. Кто-то даже бился в конвульсиях... 

Уже 25 ноября все попавшие в больницу дети были выписаны, а департамент образования мэрии, облздрав, Роспотребнадзор и Следственный комитет начали собственные проверки обстоятельств происшествия.

Все выдвинутые версии прогремевшего на страну инцидента поочередно были признаны несостоятельными: дети не могли отравится в школьной столовой, не пострадали от каких-нибудь химических соединений, специально или ненароком пролитых в классах или коридорах. Дольше всего просуществовала версия о кратковременном воздействии на детей мобильного приложения «Ультразвук» - оно оказалось установленным на несколько телефонов пострадавших учеников, а также было в ходу у других сселковских школьников. Но, в конце концов, и эта версия отвалилась как несостоятельная.

- После многочисленных экспертиз, анализа всех возможных поражающих факторов, исследования мобильных телефонов пострадавших нами было принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту массовой госпитализации детей, - сообщил GOROD48 руководитель Правобережного отдела СУ СК РФ по Липецкой области Вадим Лимонов.

Так что же в сухом остатке всей этой нашумевшей истории?

- Некое кратковременное воздействие физических факторов неясной этиологии, - ответил на этот вопрос председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов.

Итак, причина массовой госпитализации детей в Сселках осталась тайной. Раскрыть которую, очевидно, теперь попытаются в телевизионных шоу типа "Битвы экстрасенсов" или же в конспирологических передачах на каналах "Рен-ТВ" и "ТВ-3", специализирующихся на мистике и пришельцах.   

Кстати, 29 ноября подобная сселковской ситуация повторилась в школе №49 Липецка, из которой были госпитализировали семеро учеников 8 класса. Но в этот же день в облздраве пришли к выводу о симуляции детьми тошноты, головокружения и страха.

фото: youtube.com



15 1964
#госпитализация детей
1

Комментарии (15)

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хахаха

13 минут назад
опять этот бред? ай,да детки,как лихо разыграли взрослых дебилов. А краски сгущать мамки-няньки умеют,к бабушке не ходи) Осталось в суд подать на космическое излучение.
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мистер

22 минуты назад
..ок..
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Марина

23 минуты назад
Ну а что вы хотели от Мочалова, чтобы он вам всё расследовал?
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В таких случаях помогает ШАПОЧКА ИЗ ФОЛЬГИ

24 минуты назад
1) взять пищевую фольгу 2) отрезать кусок соответствующий приблизительно размеру голову 3) свернуть круговыми движениями 4) расположить на голове выровняв по месту плавными, разглаживающими движениями Данная шапочка была запатентована 1960 году Джоном Николсоном в штате Огайо после первого официального нападения НЛО на обитателей планеты Земля с целью расплавления мозга и посыла несанкционированных излучений. Данная шапочка помогает во всех случаях начиная от инопланетного излучения и заканчивая несанкционированным телепатическим воздействием злых соседей.
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Сокольский житель

29 минут назад
У нас в школе тоже с ультразвуком баловались - и ничего! Все живы-здоровы) Слабые какие-то школьники на Ссёлках живут :D
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Бугага

34 минуты назад
цирк, это тайна покрытая мраком))))
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Боцман

35 минут назад
Подобные массовые психозы происходили неоднократно в средневековье. Одна - две истероидных личностей могут завести многолюдную толпу. А учитывая что у нас каждый четвертый- пятый - ,,пограничник,, ... Лечится- живительными писдюлями.
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массаракш

42 минуты назад
пойми мак , эти излучатели действуют 24 часа в сутки ...
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гостья

47 минут назад
ёпт, после таких "тайн" почему то кажется, что там к-н запрещенка....ну а если об этом скажут и что начнется среди родителей?
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ёпт

50 минут назад
Думаю, что это обычная симуляция была со стороны одной группы школьников, а другая группа школьников, возможно, поддалась массовому психозу. Рассказ же сестры: "дети все валяются! Все ревут, бледные, некоторые совсем плохие. Кого-то тошнит, у большинства голова болит. Рвало не всех!" - это всего лишь видение ситуации с её стороны. Другой, человек, эмоционально устойчивый, увидел совершенно другую картинку. Ну, например, что дети лишь были взволнованы от того, что понаехали разные службы
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