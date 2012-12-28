Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам

Сумма ущерба составила 9 миллионов рублей.

23-летний ельчанин продал дом, автомобиль, всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам.В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали, что в обороте у «разводил» мужчина находился несколько месяцев. Ещё в июне 2025 года ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился налоговым инспектором. Далее в ход шли разные схемы: перевод денег на «безопасный счёт», перечисление денег для нейтрализации неких «рисков утраты» имущества.Венцом преступной схемы стало согласие жителя Ельца продать собственный дом и автомобиль, на которые якобы кто-то уже оформил доверенность. Все деньги ушли, естественно, на «безопасный счёт». Мужчина лишился всего, что имел, общая сумма ущерба составила 9 378 000 рублей.В полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Правда, найти злодеев будет крайне затруднительно.