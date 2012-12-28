Все новости
Происшествия
708
сегодня, 10:31
12

Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам

Сумма ущерба составила 9 миллионов рублей.

23-летний ельчанин продал дом, автомобиль, всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали, что в обороте у «разводил» мужчина находился несколько месяцев. Ещё в июне 2025 года ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился налоговым инспектором. Далее в ход шли разные схемы: перевод денег на «безопасный счёт», перечисление денег для нейтрализации неких «рисков утраты» имущества.

Венцом преступной схемы стало согласие жителя Ельца продать собственный дом и автомобиль, на которые якобы кто-то уже оформил доверенность. Все деньги ушли, естественно, на «безопасный счёт». Мужчина лишился всего, что имел, общая сумма ущерба составила 9 378 000 рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Правда, найти злодеев будет крайне затруднительно.
Мошенничество
история с обманом
Комментарии (12)

Сначала новые
Деточкин
8 минут назад
Разводят единиц, а страдать из-за последующих законов будет всё население.
Ответить
Гость
45 минут назад
Каждый халявщик думает, что он Избранный. А потому заглатывает.
Ответить
парторг
50 минут назад
В СССР такого не было.
Ответить
Декча
56 минут назад
Надо поменьше смотреть зомбоящик, тыкаться в смартфон, включать мозги и учиться мыслить критически !
Ответить
Родственники
58 минут назад
У этого молодого человека были?Почему не обратился в полицию? Удивительно,что отдал,то что не заработал сам.
Ответить
...
31 минуту назад
Может у него не близких родственников. Все это он получил в наследство. Да, попал парень. Хотя мог с кем - нибудь поделиться этим телеф. звонком. Может его остановили бы.
Ответить
Нологовик
52 минуты назад
Значит рыльце в пуху. А то что у молодёжи с мозгами напряжёнка, это факт!
Ответить
да-уж
сегодня, 10:51
Это молодежь в вакууме живет.Пенсы сейчас молодых на квартиры разводят.
Ответить
Знающий
сегодня, 10:45
Красавчик! Если ума нет чужой не вставишь!
Ответить
дед
сегодня, 10:44
Молодежь совсем отупела.Как пришли,так и ушли. Профукал наследство.
Ответить
ьотан
сегодня, 10:41
Прям как пенсионер в вакууме живет
Ответить
Виталий
сегодня, 10:40
Когда он успел нажить такое состояние ? Есть поговорка - Как пришли , так и ушли .
Ответить
