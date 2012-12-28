На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 23 февраля без холодной воды временно останутся потребители четырех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№7, 13, 13а, 19, 21, 29а по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице Петра Смородина, № 24 по проспекту 60 лет СССР, № 110б по улице Гагарина.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.23 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 2 по улице Стаханова, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 4, 6, 8, 10 по улице Смургиса.