Общество
40 минут назад
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях 23 февраля без холодной воды временно останутся потребители четырех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
23 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 2 по улице Стаханова, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 4, 6, 8, 10 по улице Смургиса.
