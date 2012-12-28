Все новости
Антициклон закроет в Липецкой области дверь для снега
Погода в Липецке
Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам
Происшествия
«Вали давай!» — зиме сказали. А снег подумал, что ему
Неделя 48
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночь липчане провели под жёлтым уровнем воздушной опасности
Происшествия
Дешевая соль в Липецке пользуется повышенной популярностью — ею посыпают скользкие дороги и ступеньки
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам
Происшествия
Дешевая соль в Липецке пользуется повышенной популярностью — ею посыпают скользкие дороги и ступеньки
Общество
Антициклон закроет в Липецкой области дверь для снега
Погода в Липецке
«Вали давай!» — зиме сказали. А снег подумал, что ему
Неделя 48
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночь липчане провели под жёлтым уровнем воздушной опасности
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
40 минут назад
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 23 февраля без холодной воды временно останутся потребители четырех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№7, 13, 13а, 19, 21, 29а по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице Петра Смородина, № 24 по проспекту 60 лет СССР, № 110б по улице Гагарина.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

23 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 2 по улице Стаханова, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 4, 6, 8, 10 по улице Смургиса.
Отключение воды
Комментарии (1)

Сначала новые
Бабушка Ненила
6 минут назад
Как «РВК-Липецк» может планировать какие-то "плановые" работы в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК? Это же не непрерывные производства типа доменной печи
Ответить
