Красный уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен

Вечер Масленицы в Липецкой области прошел в режиме опасности атак БПЛА.

Весь вечер Масленицы в Липецкой области действовал режим воздушной опасности. Сначала был объявлен желтый уровень. В десятом часу вечера по всей области объявили красный уровень — угрозу атак БПЛА.Режим воздушной опасности продержался до первого часа ночи понедельника. Красный уровень отменен, желтый пока сохраняется.