Общество
сегодня, 00:11
Красный уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Вечер Масленицы в Липецкой области прошел в режиме опасности атак БПЛА.
Режим воздушной опасности продержался до первого часа ночи понедельника. Красный уровень отменен, желтый пока сохраняется.
