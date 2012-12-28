Все новости
Происшествия
536
сегодня, 09:01
1

Ночь липчане провели под жёлтым уровнем воздушной опасности

На этот раз БПЛА к нам не залетали, но тревожили соседние регионы.

В 0:59 минувшей ночью оперативные службы объявили о введении жёлтого уровня воздушной тревоги на всей территории Липецкой области. Угроза сохранялась до 04:18, после чего была отменена.

Жёлтый уровень говорит о приближении беспилотников к границам региона. Однако на этот раз они его не пересекли.

По данным Минобороны, минувшей ночью над Россией были сбиты 86 БПЛА, больше всего над Белгородской областью – 29. Над ближайшей к нам Воронежской областью уничтожили 11 летательных аппаратов.
БПЛА
0
0
3
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Металлург
41 минуту назад
Короче говоря - всё как обычно...
Ответить
