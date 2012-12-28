Ночь липчане провели под жёлтым уровнем воздушной опасности

На этот раз БПЛА к нам не залетали, но тревожили соседние регионы.

В 0:59 минувшей ночью оперативные службы объявили о введении жёлтого уровня воздушной тревоги на всей территории Липецкой области. Угроза сохранялась до 04:18, после чего была отменена.Жёлтый уровень говорит о приближении беспилотников к границам региона. Однако на этот раз они его не пересекли.По данным Минобороны, минувшей ночью над Россией были сбиты 86 БПЛА, больше всего над Белгородской областью – 29. Над ближайшей к нам Воронежской областью уничтожили 11 летательных аппаратов.