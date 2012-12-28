Дешевая соль в Липецке пользуется повышенной популярностью — ею посыпают скользкие дороги и ступеньки
Происшествия
сегодня, 09:01
Ночь липчане провели под жёлтым уровнем воздушной опасности
На этот раз БПЛА к нам не залетали, но тревожили соседние регионы.
Жёлтый уровень говорит о приближении беспилотников к границам региона. Однако на этот раз они его не пересекли.
По данным Минобороны, минувшей ночью над Россией были сбиты 86 БПЛА, больше всего над Белгородской областью – 29. Над ближайшей к нам Воронежской областью уничтожили 11 летательных аппаратов.
