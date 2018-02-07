В липецкой больнице подрались заведующий отделением и жена пациента

В ситуации будет разбираться Следственный комитет.

В редакцию GOROD48 обратилась пенсионерка Мария Золотарева. Женщина рассказала увлекательную и печальную историю госпитализации ее супруга, которая приняла характер криминальной драмы.



История начинается с событий 27 января. Супругу Марии, 66-летнему Ивану Павловичу, стало плохо. У перенесшего в 2012 году инсульт, страдающего эпилепсией и сахарным диабетом мужчины резко снизилось артериальное давление. Жена больного решила вызвать «Скорую помощь». Бригада медиков доставила Ивана и Марию в «Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи». Там их приняли дежурные медики.



- В приемном отделении очень холодно, а больные лежат в коридоре, - начинает рассказ Мария Золотарева. - Нам сделали снимок головы и груди, взяли кровь, провели исследование сердца. Все это заняло некоторое время. После ко мне подошел дежурный терапевт и сказал, что состояние мужа стабилизировалось, его можно забирать домой. Я наотрез отказалась, ведь беспокоюсь о здоровье супруга, и добилась того, чтобы его оставили в больнице. Его в тот же день перевели на второй этаж, в отделение экстренной медицинской помощи. Уже лежавшие там пациенты предупредили меня, что отсюда гонят через три дня. Но я смогла добиться того, чтобы муж продолжил там лежать, хотя его никто и не лечил. С жалобами я пыталась обратиться к главному врачу и его заместителям, но пробиться к ним не удалось. Тогда о плохом лечении моего тяжелобольного супруга я сообщила в управление здравоохранения и в прокуратуру Липецкой области.



Как утверждает Мария Золотарева, вечером в понедельник, 29 января, ее супруг был в сознании и даже сам держал пораженной после инсульта левой рукой яблоко. Совсем иная картина предстала перед ней утром во вторник, 30 января.



- Нас уже начали гнать из больницы. Но ведь мужу за ночь стало резко плохо. Когда я зашла к нему в палату, то увидела, как он свешен с кровати, вокруг него разбитая посуда, раскидана греча и разлито молоко. Он был неадекватен, весь багровый. Никто ничего мне объяснять не стал. Позже супруг потерял сознание, я кричала на все отделение, но никто не пришел. Мы час ждали снимка головы. Я добилась того, чтобы мужа оставили на лечении. А мне там говорили, что я просто не хочу за ним ухаживать. Ведь ему же даже и пеленки менять надо, - дополняет Мария.



Кульминация конфликта Марии Золотаревой и врачей БСМП №1 произошла утром в пятницу, 2 февраля. Когда женщина пришла к супругу, ей сообщили, что мужа надо перевести в больницу №6. Женщина стояла на том, что ее муж не сможет перенести дорогу.



- Я находилась в палате мужа, когда туда зашли трое — две огромные женщины и заведующий отделением экстренной помощи. Он начал меня выталкивать из палаты и зажал в женском туалете. Там он меня придушил и ударил несколько раз головой о стенку, - стоит на своей версии конфликта Мария Золотарева.



Обо всем конфликте супруга пациента, которого, к слову благополучно перевели в больницу №6, в первую очередь рассказала журналистам. Тогда она собиралась идти снимать побои, писать заявление в полицию, в прокуратуру, в местное отделение партии «Единая Россия» и даже в Москву. Женщина предполагает, что с ней и ее мужем так обращались потому, что она не заплатила никому из врачей.



В день конфликта мы обратились за комментарием по ситуации к главному врачу «БСМП» Дмитрию Павлюкевичу.



- О конфликте нам известно. Сейчас наш врач будет давать пояснения представителю полиции и снимать побои. На самом деле женщина сама на него набросилась. У нас есть записи с видеокамер. То, кто прав и кто виноват, будет определять суд и следствие, - резюмировал Дмитрий Павлюкевич.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уже завтра, в среду, все собранные полицией сведения по инциденту будут переданы в надлежащее ведомство - Следственный комитет.