Происшествия

вчера, 17:44

В липецкой больнице подрались заведующий отделением и жена пациента

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#драка #полиция #больница
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В липецкой больнице подрались заведующий отделением и жена пациента

В ситуации будет разбираться Следственный комитет.

В редакцию GOROD48 обратилась пенсионерка Мария Золотарева. Женщина рассказала увлекательную и печальную историю госпитализации ее супруга, которая приняла характер криминальной драмы.

История начинается с событий 27 января. Супругу Марии, 66-летнему Ивану Павловичу, стало плохо. У перенесшего в 2012 году инсульт, страдающего эпилепсией и сахарным диабетом мужчины резко снизилось артериальное давление. Жена больного решила вызвать «Скорую помощь». Бригада медиков доставила Ивана и Марию в «Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи». Там их приняли дежурные медики.

- В приемном отделении очень холодно, а больные лежат в коридоре, - начинает рассказ Мария Золотарева. - Нам сделали снимок головы и груди, взяли кровь, провели исследование сердца. Все это заняло некоторое время. После ко мне подошел дежурный терапевт и сказал, что состояние мужа стабилизировалось, его можно забирать домой. Я наотрез отказалась, ведь беспокоюсь о здоровье супруга, и добилась того, чтобы его оставили в больнице. Его в тот же день перевели на второй этаж, в отделение экстренной медицинской помощи. Уже лежавшие там пациенты предупредили меня, что отсюда гонят через три дня. Но я смогла добиться того, чтобы муж продолжил там лежать, хотя его никто и не лечил. С жалобами я пыталась обратиться к главному врачу и его заместителям, но пробиться к ним не удалось. Тогда о плохом лечении моего тяжелобольного супруга я сообщила в управление здравоохранения и в прокуратуру Липецкой области.

Как утверждает Мария Золотарева, вечером в понедельник, 29 января, ее супруг  был в сознании и даже сам держал пораженной после инсульта левой рукой яблоко. Совсем иная картина предстала перед ней утром во вторник, 30 января.

- Нас уже начали гнать из больницы. Но ведь мужу за ночь стало резко плохо. Когда я зашла к нему в палату, то увидела, как он свешен с кровати, вокруг него разбитая посуда, раскидана греча и разлито молоко. Он был неадекватен, весь багровый. Никто ничего мне объяснять не стал. Позже супруг потерял сознание, я кричала на все отделение, но никто не пришел. Мы час ждали снимка головы. Я добилась того, чтобы мужа оставили на лечении. А мне там говорили, что я просто не хочу за ним ухаживать. Ведь ему же даже и пеленки менять надо, - дополняет Мария.

Кульминация конфликта Марии Золотаревой и врачей БСМП №1 произошла утром в пятницу, 2 февраля. Когда женщина пришла к супругу, ей сообщили, что мужа надо перевести в больницу №6. Женщина стояла на том, что ее муж не сможет перенести дорогу.

- Я находилась в палате мужа, когда туда зашли трое — две огромные женщины и заведующий отделением экстренной помощи. Он начал меня выталкивать из палаты и зажал в женском туалете. Там он меня придушил и ударил несколько раз головой о стенку, - стоит на своей версии конфликта Мария Золотарева.

Обо всем конфликте супруга пациента, которого, к слову благополучно перевели в больницу №6, в первую очередь рассказала журналистам. Тогда она собиралась идти снимать побои, писать заявление в полицию, в прокуратуру, в местное отделение партии «Единая Россия» и даже в Москву. Женщина предполагает, что с ней и ее мужем так обращались потому, что она не заплатила никому из врачей.

В день конфликта мы обратились за комментарием по ситуации к главному врачу «БСМП» Дмитрию Павлюкевичу.

- О конфликте нам известно. Сейчас наш врач будет давать пояснения представителю полиции и снимать побои. На самом деле женщина сама на него набросилась. У нас есть записи с видеокамер. То, кто прав и кто виноват, будет определять суд и следствие, - резюмировал Дмитрий Павлюкевич.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уже завтра, в среду, все собранные полицией сведения по инциденту будут переданы в надлежащее ведомство - Следственный комитет.
136 7871
#драка #полиция #больница
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Комментарии (136)

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Гость

14 минут назад
Марина-Магомед.... дежавю))
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Марина

21 минуту назад
Без денег больнице делать нечего в любой. И в любом отделении. О нас не вспомнят если мы не дали денег. Самые лучшиий врач в БСМП это Магамед Гаджиевич он раньше работал в невралогии, а вот все остальные особенно Провоторов даже не подойдёт к пациенту. Он ненавидит больных ему все равно. Когда у меня брат лежал с инсультом, и у него было давление 220 врач забыл про него просто. ДА И НА19 микрофон в областной больнице звери работают.
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Олег

25 минут назад
Именно так все и происходит,без денег на 8 не лечат
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Гость

30 минут назад
не курящий , а рак прямой кишки на что спишешь? А кирпич и самосвал? Не гони
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Сергей 13

54 минуты назад
Человек, -полностью согласен,сам сталкивался,это коновалы,вымогающие деньги,зная,что шансов на успех после операции нет.Онкология по нашему времени не диагноз,а приговор,и если мне когда либо такой диагноз поставят,то нах мне их лечение,поживу,сколько вытяну,да застрелюсь с чистой совестью.Я помню,сколько денег отнес,когда болел отец,как умер тесть,в очко пусть забьют себе такое лечение.
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не курящий

вчера, 23:54
хожу по улицам города и вижу сколько курящих и никто из них не задумывается о будущем а когда припрет будут обижаться на врачей надо беречь све здоровье а не жить однимднем
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Долька сладкой мандаринки.

вчера, 23:36
Ник, я попала по скорой в * и никто с меня денег не требовал.Персонал заботливый,врачи приходили даже после обхода в течении дня,интересовались здоровьем пациентов.После операции выписали на третий день,мест не было,а больные все прибывали,да и чувствовала я себя хорошо, и пошла домой. Так что не нужно всех врачей под одну гребёнку.
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Ник

вчера, 23:14
Все кто пишут комментарии в защиту врачей или сами врачи или ещё не попадали.
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ххх5 доля наташи

вчера, 23:13
Видимо заказной ваш отзыв...такой хвалебный.И врачи к вам приходили,и интересовались,и все без денег!Фантастика на третьей полке...!
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Липчанин

вчера, 23:13
Падлюкевич сам взяточник и врачам позволяет обдирать пациентов внаглую,дашь денег сделают вид что лечат,не дашь денег даже вида не сделают
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