Общество

вчера, 15:44

Липчане требуют корректировки маршрута нового автобуса

24 13850
#транспорт #маршрут #инициатива
13
Липчане требуют корректировки маршрута нового автобуса

Он только-только начал работу.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Кирилл Новиков вынес предложение изменить маршрут движения автобуса №28а. Он был введен в Липецке только сегодня, но уже вызвал нарекания у пассажиров.

- Я предлагаю продлить его маршрут до «Переезда», на одну остановку. Жители Рудника постоянно наблюдают картину якобы улучшения транспортной доступности района, но все автобусы доезжают только до остановки «Сырский» и разворачиваются обратно. Жители улицы Юношеской лишены транспортного благополучия всех действующих автобусов - как муниципальных №24 и №24а, так и коммерческих №315 и №345, - указывает Кирилл Новиков.

Предложение о корректировке маршрута автобуса №28а будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 6 марта. Сейчас за инициативу проголосовали уже свыше 20 пользователей. Если к указанной дате идею поддержат свыше 500 «неравнодушных», то предложение рассмотрят в мэрии Липецка.
24 13850
#транспорт #маршрут #инициатива
13

Комментарии (24)

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Гость

вчера, 23:34
Кроме маршрута 300, который едет через весь город , не плохо было бы пустить новый маршрут автобуса с Университетского на Сокоо
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андрей

вчера, 23:13
Екатерина а, в чём проблема?, пешком немного пройти, на остановку кривенкова или свиридова либо 27-й района - куда вам надо.
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маршрут 351

вчера, 22:48
28а будет на мерседерсах 351 автобуса
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Екатерина

вчера, 22:01
Спасибо за изменение маршрута 24а. Сын сегодня на морозе пол часа ждал 359 и с ним масса народа, потому что 24а больше по Кривенкова не ходит, а альтернативы ему нет. Зато теперь автобус 24а теперь ездит по Свиридова мимо пустых остановок ..
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Вам снег пригодился?

вчера, 21:07
Вам снег пригодился? Самая глупая акция вопроса!!!
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В 33

вчера, 18:20
Сегодня женщина упала в обморок от душило акт переполненного автобуса.
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51 минуту назад.

вчера, 17:32
Я там не работаю.А на счет развернуться...плохому танцору всегда яйца мешают.ТЫ плохой водила.Тебе на тракторе поля пахать
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генк

вчера, 17:30
если смотреть яндекс транспорт то они весь день идут только до 28-ого микр и обратно
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АРШИН

вчера, 17:23
У вас всех что? на этом АРШИНЕ свет клином сошелся, дерьмо магазин скоро сдохнет.
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Александр

вчера, 17:22
Введите маршрут на Венеру
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