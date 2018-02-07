Общество
вчера, 15:44
Липчане требуют корректировки маршрута нового автобуса
24 13850
Он только-только начал работу.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Кирилл Новиков вынес предложение изменить маршрут движения автобуса №28а. Он был введен в Липецке только сегодня, но уже вызвал нарекания у пассажиров.
- Я предлагаю продлить его маршрут до «Переезда», на одну остановку. Жители Рудника постоянно наблюдают картину якобы улучшения транспортной доступности района, но все автобусы доезжают только до остановки «Сырский» и разворачиваются обратно. Жители улицы Юношеской лишены транспортного благополучия всех действующих автобусов - как муниципальных №24 и №24а, так и коммерческих №315 и №345, - указывает Кирилл Новиков.
Предложение о корректировке маршрута автобуса №28а будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 6 марта. Сейчас за инициативу проголосовали уже свыше 20 пользователей. Если к указанной дате идею поддержат свыше 500 «неравнодушных», то предложение рассмотрят в мэрии Липецка.
- Я предлагаю продлить его маршрут до «Переезда», на одну остановку. Жители Рудника постоянно наблюдают картину якобы улучшения транспортной доступности района, но все автобусы доезжают только до остановки «Сырский» и разворачиваются обратно. Жители улицы Юношеской лишены транспортного благополучия всех действующих автобусов - как муниципальных №24 и №24а, так и коммерческих №315 и №345, - указывает Кирилл Новиков.
Предложение о корректировке маршрута автобуса №28а будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 6 марта. Сейчас за инициативу проголосовали уже свыше 20 пользователей. Если к указанной дате идею поддержат свыше 500 «неравнодушных», то предложение рассмотрят в мэрии Липецка.
24 13850
Гость
андрей
маршрут 351
Екатерина
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В 33
51 минуту назад.
генк
АРШИН
Александр