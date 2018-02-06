Спорт

вчера, 16:44

После удара коленом в голову «разговор» обычно заканчивается (ФОТО)

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#Каратэ #кекусинкай
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После удара коленом в голову «разговор» обычно заканчивается (ФОТО)

В Липецке прошли соревнования с участием 360 каратистов.

Открытые чемпионат и первенство Липецкой области по кекусинкай вчера во дворце спорта «Молодежный» могли бы сделать честь и соревнованиям ЦФО.

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На татами вышли 350 взрослых и юных каратистов из Москвы, Московской, Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областей. Наш регион представляли бойцы из Липецка, Грязей, Задонска и поселка Лев-Толстой.

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Во многих весовых категориях спортсменам за один день пришлось провести по 4-5 боев, что является очень серьезной нагрузкой.

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Большинство призовых мест завоевали хозяева татами. Особенно хочется отметить победителя в весе до 35 кг среди юношей 12-13 лет Ивана Гридчина. Все свои бои начинающий спортсмен завершил досрочно. В этом ему помог коронный прием – удар коленом в голову.

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Порадовала Дарья Кононова, ставшая первой в категории свыше 55 кг среди девушек 14-15 лет. В финале она взяла реванш у спортсменки из Белгородской области, которой в прошлом году проиграла в первенстве России.

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Организаторы соревнований – липецкая областная федерация синкекусинкай и областное управление по физкультуре и спорту отметили и высокую зрительскую посещаемость соревнований: на трибунах «Молодежного» побывали более 700 человек.

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#Каратэ #кекусинкай
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Комментарии (3)

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Спасибо

22 минуты назад
Огромное спасибо тренеру и просто хорошему человеку, Чернухиной Дине за подготовку достойных бойцов!!!
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Липчанин

27 минут назад
Осс! молодцы!))
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евген

вчера, 18:33
молодцы!!!! побед вам и удачи
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