После удара коленом в голову «разговор» обычно заканчивается (ФОТО)

В Липецке прошли соревнования с участием 360 каратистов.

Открытые чемпионат и первенство Липецкой области по кекусинкай вчера во дворце спорта «Молодежный» могли бы сделать честь и соревнованиям ЦФО.







На татами вышли 350 взрослых и юных каратистов из Москвы, Московской, Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областей. Наш регион представляли бойцы из Липецка, Грязей, Задонска и поселка Лев-Толстой.







Во многих весовых категориях спортсменам за один день пришлось провести по 4-5 боев, что является очень серьезной нагрузкой.







Большинство призовых мест завоевали хозяева татами. Особенно хочется отметить победителя в весе до 35 кг среди юношей 12-13 лет Ивана Гридчина. Все свои бои начинающий спортсмен завершил досрочно. В этом ему помог коронный прием – удар коленом в голову.







Порадовала Дарья Кононова, ставшая первой в категории свыше 55 кг среди девушек 14-15 лет. В финале она взяла реванш у спортсменки из Белгородской области, которой в прошлом году проиграла в первенстве России.







Организаторы соревнований – липецкая областная федерация синкекусинкай и областное управление по физкультуре и спорту отметили и высокую зрительскую посещаемость соревнований: на трибунах «Молодежного» побывали более 700 человек.









