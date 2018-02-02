Общество

сегодня, 10:50

Бывшей замначальнику УФСИН грозит от трех до десяти лет колонии за пропавшее масло

3 1028
#коррупция
Бывшей замначальнику УФСИН грозит от трех до десяти лет колонии за пропавшее масло

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий при заключении и оплате государственного контракта предъявлено обвинение бывшему заместителю начальника УФСИН России по Липецкой области. Её действия следствием квалифицированы в соответствии с  п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по версии следствия, обвиняемая, состоя в должности заместителя начальника регионального УФСИН России, в нарушении порядка госзакупок, предусмотренного федеральным законодательством, без проведения торгов определила единственного поставщика товаров для нужд исправительных учреждений и организовала заключение госконтракта на закупку растительного масла в количестве 1000 тонн  на сумму почти 65 миллионов рублей. Несмотря на то, что на счет поставщика были перечислены бюджетные средства в полном объеме и обвиняемой утверждена соответствующая документация о выполнении обязательств по поставке продукта, фактически исправительные учреждения недополучили половину от общего объема масла. Как считает следствие, умышленные и незаконные действия обвиняемой повлекли тяжкие последствия.

Поскольку данное преступление относится к категории тяжких и имеет повышенную общественную опасность, так как объектом посягательства стали государственная власть и интересы государственной службы, по ходатайству следователя фигурантке уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится исчерпывающий комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия проведены обыски как по месту жительства обвиняемой, так и в её бывшем служебном кабинете, допрошены сослуживцы, а также работники организации-поставщика. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе экономическая, результаты которой помогут установить окончательную сумму ущерба, причиненного государству. Расследование уголовного дела продолжается.

Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками региональных УЭБиПК и УФСБ России.

Санкция данной статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.


3 1028
#коррупция

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

!!!

34 минуты назад
Беспредел!
ответить

дима

55 минут назад
Так вот кто зеков обьедал
ответить

Бог

сегодня, 11:24
Не тимошка видит немножко!!!!
ответить

Еще в рубрике

Сурок Мальчик предсказал раннюю весну в Липецке
#День сурка
3
Сурок Мальчик предсказал раннюю весну в Липецке

24 минуты назад

Общество
Ельчанку с доходом в 400 рублей признали банкротом
#банкротство #доход #суд
Ельчанку с доходом в 400 рублей признали банкротом

26 минут назад

Общество
Рейтинг автобусов, которых не дождешься
#транспорт
8
Рейтинг автобусов, которых не дождешься

сегодня, 11:05

Общество
В Липецке проведут игру «23 февраля»
#игра #День защитника Отечества
В Липецке проведут игру «23 февраля»

сегодня, 10:34

Общество
На реабилитацию наркоманов потратят 4,3 млн рублей
#наркомания #реабилитация #тендер
24
На реабилитацию наркоманов потратят 4,3 млн рублей

сегодня, 10:11

Общество
Липчанин просит отремонтировать целую улицу
#улица #ремонт #инициатива
7
Липчанин просит отремонтировать целую улицу

сегодня, 09:55

Общество