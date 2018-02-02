Бывшей замначальнику УФСИН грозит от трех до десяти лет колонии за пропавшее масло

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий при заключении и оплате государственного контракта предъявлено обвинение бывшему заместителю начальника УФСИН России по Липецкой области. Её действия следствием квалифицированы в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по версии следствия, обвиняемая, состоя в должности заместителя начальника регионального УФСИН России, в нарушении порядка госзакупок, предусмотренного федеральным законодательством, без проведения торгов определила единственного поставщика товаров для нужд исправительных учреждений и организовала заключение госконтракта на закупку растительного масла в количестве 1000 тонн на сумму почти 65 миллионов рублей. Несмотря на то, что на счет поставщика были перечислены бюджетные средства в полном объеме и обвиняемой утверждена соответствующая документация о выполнении обязательств по поставке продукта, фактически исправительные учреждения недополучили половину от общего объема масла. Как считает следствие, умышленные и незаконные действия обвиняемой повлекли тяжкие последствия.

Поскольку данное преступление относится к категории тяжких и имеет повышенную общественную опасность, так как объектом посягательства стали государственная власть и интересы государственной службы, по ходатайству следователя фигурантке уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится исчерпывающий комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия проведены обыски как по месту жительства обвиняемой, так и в её бывшем служебном кабинете, допрошены сослуживцы, а также работники организации-поставщика. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе экономическая, результаты которой помогут установить окончательную сумму ущерба, причиненного государству. Расследование уголовного дела продолжается.

Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками региональных УЭБиПК и УФСБ России.

Санкция данной статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



