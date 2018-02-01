Общество

вчера, 22:46

Липчанка рассказала на всю страну о свадьбе за 15 миллионов рублей

2 854
#телешоу #Анастасия Рубленко
1
Липчанка рассказала на всю страну о свадьбе за 15 миллионов рублей

Брак распался через месяц.

Напомним, модель из Липецка Анастасия Рубленко стала участницей очередного телешоу. На это раз Настя появилась в числе героинь проекта "Супермамочка" на канале СТС. Сегодня выпуск программы был целиком посвящён личной жизни нашей землячки.

По сюжету проекта, конкуренцию липчанке составляют еще три претендентки на звание "Супермамочки": фермерша Женя, диджейка Анна и веганка Евгения. Все они сегодня побывали в гостях у заезды подиумов Насти.

Анастасии Рубленко 24 года, у нее растет 3-летний сын. Молодая мама уже третий раз замужем, но на момент записи программы она только собиралась оформить последний брак. Поэтому в эфире появились кадры со второй свадьбы Анастасии с бюджетом в 15 миллионов рублей. На торжестве были несколько сотен гостей, для которых пел Тимати, а одно из трёх платьев невесты стоило миллион рублей. Но брак с молодым миллионером, с которым до свадьбы липчанка была знакома 2,5 года, продлится всего месяц: по словам Анастасии Рубленко, сразу после свадьбы её второй муж Игорь сильно изменился и ударился в религию.

Своим гостям Настя также рассказала, что работает моделью уже 7 лет, что её сын 1,5 года не общался со своим отцом, а теперь все нормально. Саму Настю и её сестру-близняшку Оксану с 3 лет в Липецке воспитывал отец - родители развелись, и в семье посчитали, что детям будет лучше в Липецке, чем в Вышнем Волочке. А когда Насте было 18, мама умерла.

Напомним, ранее Анастасия Рубленко участвовала в телепроекте "Экс на пляже". Сыну модели на тот момент был всего год, и пока мама была на съемках на Занзибаре, мальчик жил с тётей.

Своё участие в телешоу "Супермамочка" Анастасия Рубленко активно комментирует в соцсетях.

- Главное - фильтруйте, - предупреждает героиня проекта. - Не воспринимайте все слова в штыки и не судите по одному съемочному дню.
И отвечаю на так интересующие Вас вопросы:
-да, я замужем сейчас! Свадьба была недавно. Очень люблю своего мужа)
-сестру отмечаю почти на всех фото потому,что мы с ней одно целое и это привычка - где я, там и она, даже на фото)
-все, что я делаю и говорю - такая я в жизни и никакой «показухи» нет. Если что-то не нравится - сразу выскажу в лицо.
Я водолей - этим все сказано. И я очень люблю своего сына. На все готова ради него. Много работаю и стараюсь ему дать все, чего у меня не было в детстве! В том числе и не обделяю любовью и вниманием) Все мое окружение знает, как я с ним «ношусь» и балую. Даже совсем крохотного я брала с собой на показы, потому что не доверяла никому, кроме себя) Я не наказываю ребёнка - это бесполезно, он с очень интересным характером. Я договариваюсь с ним. Привожу доводы и мы понимаем друг друга.

Ещё одну запись Настя сделала сразу после эфира.

- Дорогие мои подписчики,сколько же вопросов! Не судите по одному съёмочному дню! Это глупо. Это шоу! Всем лишь бы поймать какой-то экшен! Спокойная жизнь с ребёнком- никому не интересна! Будьте умнее)

Фото - скриншоты с https://ctc.ru/projects/show/supermama/
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
2 854
#телешоу #Анастасия Рубленко
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

погодыч

11 минут назад
шла бы лучше работать...на нлмк * ,ну или продавцом-взяли моду ипалом и опой торговать!!!
ответить

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

38 минут назад
СОН Веры Павловны
ответить

Еще в рубрике

В Липецке осудили первого бастующего избирателя
#Алексей Навальный #несанкционированный митинг #выборы президента
30
В Липецке осудили первого бастующего избирателя

вчера, 18:43

Общество
В Липецкой области торговали просроченным детским питанием
#торговля #просрочка
3
В Липецкой области торговали просроченным детским питанием

вчера, 18:26

Общество
Жизни в Липецкой области дешевле, чем в ЦФО и в среднем в России
19
Жизни в Липецкой области дешевле, чем в ЦФО и в среднем в России

вчера, 17:27

Общество
Липчане поддавались брачным суевериям о високосном годе лишь в 2016 году
#демография
Липчане поддавались брачным суевериям о високосном годе лишь в 2016 году

вчера, 16:16

Общество
Липчане смогут выбрать президента России в любом удобном месте
#выборы
43
Липчане смогут выбрать президента России в любом удобном месте

вчера, 16:05

Общество
Более 7000 жителей Липецкой области встанут на лыжи
#Лыжня России #лыжи
7
Более 7000 жителей Липецкой области встанут на лыжи

вчера, 16:04

Общество