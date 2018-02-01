Общество
вчера, 22:46
Липчанка рассказала на всю страну о свадьбе за 15 миллионов рублей
2 854
Брак распался через месяц.
Напомним, модель из Липецка Анастасия Рубленко стала участницей очередного телешоу. На это раз Настя появилась в числе героинь проекта "Супермамочка" на канале СТС. Сегодня выпуск программы был целиком посвящён личной жизни нашей землячки.
По сюжету проекта, конкуренцию липчанке составляют еще три претендентки на звание "Супермамочки": фермерша Женя, диджейка Анна и веганка Евгения. Все они сегодня побывали в гостях у заезды подиумов Насти.
Анастасии Рубленко 24 года, у нее растет 3-летний сын. Молодая мама уже третий раз замужем, но на момент записи программы она только собиралась оформить последний брак. Поэтому в эфире появились кадры со второй свадьбы Анастасии с бюджетом в 15 миллионов рублей. На торжестве были несколько сотен гостей, для которых пел Тимати, а одно из трёх платьев невесты стоило миллион рублей. Но брак с молодым миллионером, с которым до свадьбы липчанка была знакома 2,5 года, продлится всего месяц: по словам Анастасии Рубленко, сразу после свадьбы её второй муж Игорь сильно изменился и ударился в религию.
Своим гостям Настя также рассказала, что работает моделью уже 7 лет, что её сын 1,5 года не общался со своим отцом, а теперь все нормально. Саму Настю и её сестру-близняшку Оксану с 3 лет в Липецке воспитывал отец - родители развелись, и в семье посчитали, что детям будет лучше в Липецке, чем в Вышнем Волочке. А когда Насте было 18, мама умерла.
Напомним, ранее Анастасия Рубленко участвовала в телепроекте "Экс на пляже". Сыну модели на тот момент был всего год, и пока мама была на съемках на Занзибаре, мальчик жил с тётей.
Своё участие в телешоу "Супермамочка" Анастасия Рубленко активно комментирует в соцсетях.
- Главное - фильтруйте, - предупреждает героиня проекта. - Не воспринимайте все слова в штыки и не судите по одному съемочному дню.
И отвечаю на так интересующие Вас вопросы:
-да, я замужем сейчас! Свадьба была недавно. Очень люблю своего мужа)
-сестру отмечаю почти на всех фото потому,что мы с ней одно целое и это привычка - где я, там и она, даже на фото)
-все, что я делаю и говорю - такая я в жизни и никакой «показухи» нет. Если что-то не нравится - сразу выскажу в лицо.
Я водолей - этим все сказано. И я очень люблю своего сына. На все готова ради него. Много работаю и стараюсь ему дать все, чего у меня не было в детстве! В том числе и не обделяю любовью и вниманием) Все мое окружение знает, как я с ним «ношусь» и балую. Даже совсем крохотного я брала с собой на показы, потому что не доверяла никому, кроме себя) Я не наказываю ребёнка - это бесполезно, он с очень интересным характером. Я договариваюсь с ним. Привожу доводы и мы понимаем друг друга.
Ещё одну запись Настя сделала сразу после эфира.
- Дорогие мои подписчики,сколько же вопросов! Не судите по одному съёмочному дню! Это глупо. Это шоу! Всем лишь бы поймать какой-то экшен! Спокойная жизнь с ребёнком- никому не интересна! Будьте умнее)
Фото - скриншоты с https://ctc.ru/projects/show/supermama/
По сюжету проекта, конкуренцию липчанке составляют еще три претендентки на звание "Супермамочки": фермерша Женя, диджейка Анна и веганка Евгения. Все они сегодня побывали в гостях у заезды подиумов Насти.
Анастасии Рубленко 24 года, у нее растет 3-летний сын. Молодая мама уже третий раз замужем, но на момент записи программы она только собиралась оформить последний брак. Поэтому в эфире появились кадры со второй свадьбы Анастасии с бюджетом в 15 миллионов рублей. На торжестве были несколько сотен гостей, для которых пел Тимати, а одно из трёх платьев невесты стоило миллион рублей. Но брак с молодым миллионером, с которым до свадьбы липчанка была знакома 2,5 года, продлится всего месяц: по словам Анастасии Рубленко, сразу после свадьбы её второй муж Игорь сильно изменился и ударился в религию.
Своим гостям Настя также рассказала, что работает моделью уже 7 лет, что её сын 1,5 года не общался со своим отцом, а теперь все нормально. Саму Настю и её сестру-близняшку Оксану с 3 лет в Липецке воспитывал отец - родители развелись, и в семье посчитали, что детям будет лучше в Липецке, чем в Вышнем Волочке. А когда Насте было 18, мама умерла.
Напомним, ранее Анастасия Рубленко участвовала в телепроекте "Экс на пляже". Сыну модели на тот момент был всего год, и пока мама была на съемках на Занзибаре, мальчик жил с тётей.
Своё участие в телешоу "Супермамочка" Анастасия Рубленко активно комментирует в соцсетях.
- Главное - фильтруйте, - предупреждает героиня проекта. - Не воспринимайте все слова в штыки и не судите по одному съемочному дню.
И отвечаю на так интересующие Вас вопросы:
-да, я замужем сейчас! Свадьба была недавно. Очень люблю своего мужа)
-сестру отмечаю почти на всех фото потому,что мы с ней одно целое и это привычка - где я, там и она, даже на фото)
-все, что я делаю и говорю - такая я в жизни и никакой «показухи» нет. Если что-то не нравится - сразу выскажу в лицо.
Я водолей - этим все сказано. И я очень люблю своего сына. На все готова ради него. Много работаю и стараюсь ему дать все, чего у меня не было в детстве! В том числе и не обделяю любовью и вниманием) Все мое окружение знает, как я с ним «ношусь» и балую. Даже совсем крохотного я брала с собой на показы, потому что не доверяла никому, кроме себя) Я не наказываю ребёнка - это бесполезно, он с очень интересным характером. Я договариваюсь с ним. Привожу доводы и мы понимаем друг друга.
Ещё одну запись Настя сделала сразу после эфира.
- Дорогие мои подписчики,сколько же вопросов! Не судите по одному съёмочному дню! Это глупо. Это шоу! Всем лишь бы поймать какой-то экшен! Спокойная жизнь с ребёнком- никому не интересна! Будьте умнее)
Фото - скриншоты с https://ctc.ru/projects/show/supermama/
2 854
погодыч
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ