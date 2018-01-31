Общество

17 минут назад

Липецкие соцсети заполонили креативные снеговики

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#соцсети #снег #снеговик
Липецкие соцсети заполонили креативные снеговики

Липчане присоедилились к флешмобу #snowmanchallenge.

Липецк завалило снегом. На улице потеплело - и липчане сразу же взялись лепить снеговиков. Причём зачастую весьма оригинальных. 

- Инопланетяне среди нас, и они себя выдают: инопланетный снеговик, - поделился в соцсетях Леонид Мацак. - Сначала я шёл домой, и в соседнем дворе увидел поясную фигуру с явно отбитой головой. Но я прошёл мимо... А потом пришла жена, и с порога стала хвастаться, что пешком влезла глубоко в снег, но сфотографировала это чудо! 

Необычными снеговиками похвастался и Михаил Симонайтес. 

- Слепили парочку сладких снеговиков!  Будете проходить мимо - запилите монеток на пуговицы!  И кстати, Липецк, принимай #snowmanchalleng, - отметил автор пары снеговиков. 

Фото vk.com
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#соцсети #снег #снеговик

Комментарии (1)

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исскуствовед

33 секунды назад
самый. первый. снимок. на. губернатора. похож. прямо. копия.
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