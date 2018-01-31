Общество
17 минут назад
Липецкие соцсети заполонили креативные снеговики
Липчане присоедилились к флешмобу #snowmanchallenge.
Липецк завалило снегом. На улице потеплело - и липчане сразу же взялись лепить снеговиков. Причём зачастую весьма оригинальных.
- Инопланетяне среди нас, и они себя выдают: инопланетный снеговик, - поделился в соцсетях Леонид Мацак. - Сначала я шёл домой, и в соседнем дворе увидел поясную фигуру с явно отбитой головой. Но я прошёл мимо... А потом пришла жена, и с порога стала хвастаться, что пешком влезла глубоко в снег, но сфотографировала это чудо!
Необычными снеговиками похвастался и Михаил Симонайтес.
- Слепили парочку сладких снеговиков! Будете проходить мимо - запилите монеток на пуговицы! И кстати, Липецк, принимай #snowmanchalleng, - отметил автор пары снеговиков.
Фото vk.com
- Инопланетяне среди нас, и они себя выдают: инопланетный снеговик, - поделился в соцсетях Леонид Мацак. - Сначала я шёл домой, и в соседнем дворе увидел поясную фигуру с явно отбитой головой. Но я прошёл мимо... А потом пришла жена, и с порога стала хвастаться, что пешком влезла глубоко в снег, но сфотографировала это чудо!
Необычными снеговиками похвастался и Михаил Симонайтес.
- Слепили парочку сладких снеговиков! Будете проходить мимо - запилите монеток на пуговицы! И кстати, Липецк, принимай #snowmanchalleng, - отметил автор пары снеговиков.
Фото vk.com
исскуствовед