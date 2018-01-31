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Карантин пришёл уже в 25 школ Липецка

16 1830
#карантин #ОРВИ #грипп
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Карантин пришёл уже в 25 школ Липецка

В 24-х школах он частичный.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 31 января, частичный карантин объявлен уже в 24-х школах Липецка, в общей сложности в этих школах закрыты 116 классов. Частично приостановлены занятия в школах № 3, 5, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 29, 33, 37, 38, 40, 41, 46, 49, 51, 52, 63, 65, 66, 69, 70, 77.  

Кроме того, в Липецке карантин объявлен в одной школе полностью - с 25 по 31 января закрыта школа №68, в ней не учатся все 44 класса. То есть всего на данный момент в 25-х школах города не учатся 160 классов. Но уже завтра ученики школы №68 выходят на занятия.

Только что в департаменте образования завершилось совещание с директорами общеобразовательных учреждений на тему карантина. По словам выступавшего на собрании представителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, оснований для объявления общегородского карантина пока нет, поскольку заболеваемость ниже уровня эпидпорога.  

Тем не менее, директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся. 

Напомним, на минувшей неделе в Липецке зарегистрирован 4421 случай ОРВИ (71,6% всех случаев по области), что ниже уровня эпидемического порога. Как и в целом по области, 78% всех случаев приходится на детей в возрасте до 14 лет.

16 1830
#карантин #ОРВИ #грипп
2

Комментарии (16)

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Оба на!

2 минуты назад
Слова "п.р.и.в.и.в.к.и" и "п.р.и.в.и.в.а.л.и" - мат
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Давно

3 минуты назад
превышен эпид порог! * отбивают, нельзя * , что дерьмом * !
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135

3 минуты назад
Лисенок 69 согласин ,
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135

4 минуты назад
Кто там сидит., я стобой не согласян не надо сакрывать школы на карантин
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Лисенок 69

4 минуты назад
Вот мое мнение другое,всё кто тут пишут просто ждут очередных каникул!Как только закроют школу,всё дети будут на улице гулять!Пусть учатся!
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135

5 минут назад
ааае
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Ксения

24 минуты назад
Гость, а сколько тогда процентов детей должно отсутствовать, когда закрывают отдельные классы? 100?
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Логика

24 минуты назад
Тачтотутнепонятного...эпидпорог это официальные данные...сколько вызовов, * и т.д. А в поликлинику не дозвониться, а если дозвонишься, то врача не дождешься...родители поэтому и предпочитают не вызывать врачей
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68 школа

25 минут назад
Сидим на карантине и очко вяжет хурма
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Пуся

28 минут назад
Муки тупые сдохните
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