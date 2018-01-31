В Липецке стартовал фестиваль школьных научных обществ

Фестиваль продлится 3 месяца.

Сегодня в школе №18 состоялось открытие первого фестиваля научных обществ учащихся. Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, фестиваль направлен на обобщение опыта общеобразовательных учреждений по созданию и обеспечению функционирования научных обществ учащихся, повышение мотивации общеобразовательных учреждений к дальнейшему развитию деятельности научных обществ учащихся. Заявки на участие в фестивале подали 20 общеобразовательных учреждений. Фестиваль продолжится в течение трех месяцев и завершится в апреле.