Общество

вчера, 18:12

В Липецке стартовал фестиваль школьных научных обществ

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#образование
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В Липецке стартовал фестиваль школьных научных обществ

Фестиваль продлится 3 месяца.

Сегодня в школе №18 состоялось открытие первого фестиваля научных обществ учащихся. Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, фестиваль направлен на обобщение опыта общеобразовательных учреждений по созданию и обеспечению функционирования научных обществ учащихся, повышение мотивации общеобразовательных учреждений к дальнейшему развитию деятельности научных обществ учащихся. Заявки на участие в фестивале подали 20 общеобразовательных учреждений. Фестиваль продолжится в течение трех месяцев и завершится в апреле.
2 611
#образование
1

Комментарии (2)

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го-во-ри-те по-че-ло-ве-че-ски

вчера, 21:23
нич-чего не понимаю
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ВЛАДИМИР ПУТИН

вчера, 18:19
Где карантин?
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