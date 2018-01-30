сегодня, 09:19
Инвалид-колясочник проиграл суд «Квадре»
Михаил Ларионов будет как и прежде переплачивать за отопление, не смотря на то, что его квартира оборудована исправным индивидуальным прибором учета тепла.
Истец живет в новой многоэтажке, каждая квартира которой оборудована индивидуальным прибором учета тепла. С начала отопительного сезона он исправно информирует «Квадру» об объемах потребления тепловой энергии, но платежки получает «по среднему», исходя из показаний общедомового прибора учета. Такую ситуацию инвалид счел неправильной.
- Согласно федеральному законодательству, все жилые помещения нашего дома, введенный в эксплуатацию в 2016 году, оборудованы индивидуальными приборами учета тепла. То есть законодатель побеспокоился о том, чтобы потребители могли экономить на этом ресурсе. В связи с этим по закону, по 42-му пункту 354-го постановления правительства РФ, ресурсоснабжающая организация, в данном случае липецкий филиал ПАО «Квадра», обязана начислять платежи по формулам 3.3 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений. Но «Квадра» этого не делает. Эта организация проводит начисления по формуле 3, но она применяется лишь тогда, когда не все квартиры дома оборудованы индивидуальными приборами учета тепла, - говорит истец.
Из возражений на иск «Квадры» следовало, что «если все жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме оснащены индивидуальными приборами учета, но показания приборов учета не предоставляются собственниками в адрес филиала или передаются частично, расчет размера платы за отопление производится в соответствии с п. 42 Правил исходя из показаний ОДПУ».
Юристы «Квадры» оповестили суд о том, что в доме, где живет истец, индивидуальными приборами учета оборудованы только 113 квартир из 125-ти. Поэтому в «Квадре» насчитывают оплату за отопление, исходя из показаний ОДПУ, разбрасывая объем потребленного тепла на все квартиры дома пропорционально площади жилых и нежилых помещений.
«Производить расчет по формуле 3.3 Приложения №2 к настоящим Правилам не представляется возможным, в связи с тем, что не все жилые и нежилые помещения оборудованы ИПУ тепловой энергии. В действующем законодательстве не предусмотрен алгоритм расчета начислений за коммунальную услугу по отоплению по показаниям ИПУ, при условии, что не все жилые/нежилые помещения оборудованы ИПУ тепловой энергии», - делают заключение юристы липецкого филиала «Квадры».
Истец гражданский процесс проиграл.
- Я был внутренне готов к такому решению. Тем более, что юристы «Квадры» в кулуарах об этом распространялись. Но у меня мелькнула надежда. А вдруг? Мне надо было через это пройти. Чтобы попытаться поставить главный вопрос: почему более 90% законопослушных липчан, квартиры которых, как моя, оборудованы индивидуальными приборами учета тепла, но могут реализовать свои законные права на оплату ресурса по факту, а не по некоему «среднему показателю»? - комментирует свое фиаско Михаил Ларионов.
Истец говорит, что предварительно изучал судебную практику по стране. Он имеет пять решений судов различных регионов в пользу потребителей. В частности, суды указывают ресурсоснабжающим организациям на порядок начисления платы за тепло, который соответствует п.2 ст. 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». А в нем сказано, что если собственники жилых помещений не вводят имеющиеся у них приборы учета в эксплуатацию, либо используют прибор учета по истечении срока его эксплуатации, либо не передают показания, то начисление платы для них устанавливается в соответствии с п. 59 и 60 указанных Правил.
- В моем доме застройщик установил приборы учета, оснащенные оборудованием для снятия показаний дистанционно. Цивилизация пришла к нам город. Почему же я, как добросовестный потребитель, должен нести отрицательные последствия в связи с тем, что кто-то из моих соседей не желает нести бремя содержания установленных приборов учета? - говорит Михаил Ларионов.
После оглашения решения Михаил Ларионов прислал в редакцию GOROD48 исполненное сарказма письмо. Вот лишь некоторые его фрагменты:
«...Не случайно моими последними словами на суде были следующие: или мы останемся в каменном веке, или все же осуществим стремление Президента и Правительства сделать Россию технологичной, современной страной, удобной для комфортного проживания граждан…
Мы могли бы в трехсторонних рамках с УК, РСО и собственниками помещений МКД решить данную проблему. Не сложилось. Потому что липецкому филиалу «Квадра» необходимо публично дать по рукам, чтобы другим липчанам не было повадно. Какие вам блага цивилизации и энергоэффективности, экономии, президент, правительство - ваша обязанность платить. И чем больше вам впарим Гкал, тем лучше...
ОК, может кто-то спросит, не думал, может заблуждаешься, законы по-своему трактуешь? Однако приведу всего две цифры, которые озвучил юрист «Квадры». Все 100% показаний ИПУ ТЭ у нас в городе из 92 МКД подают всего 8 МКД. Это всего лишь 8,6%!!! Вопрос: это законодатель выстроил по-идиотски законы таким образом, что более 90% липчан, собственников помещений МКД, введенных в эксплуатацию с 2012 г. (таких порядка 15 тысяч человек в Липецке) не могут реализовать свои права, установленные ч. 1 ст. 157 ЖК РФ и п. 42.1 Постановления Правительства РФ №354, подписанные Президентом и главой правительства России, или дело в другом? Разве свыше 90% людей не хотят экономить, не хотят рассчитываться по ИПУ ТЭ, желая переплачивать монстру за отопление?
Кому-то досталась пиррова победа. Потому что рассеялся туман, сброшены маски и проявились четкие контуры обстановки, картины, и это результат. Обязанность одна - плати. Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate («Оставь надежду, всяк сюда входящий»).
Меня всегда мучил всего лишь один вопрос: ведь мы вместе живем в одном городе, ходим в одни и те же церкви, дышим одним и тем же воздухом. Хотим, чтобы наш город стал современным, технологичным, красивым, чтобы люди друг другу улыбались и жили комфортно, в согласии, дружбе, благосклонности, благородстве… И эти… Перед глазами образы работников» Квадры» (кто за ними) вместе с теми, кто сочиняет нам бесконечные отписки. Это как же надо ненавидеть горожан, город, людей, страну!?»
птичка певчаяя
"КОБРА"
Виктор 2-28-14
* -при
Петр
"КОБРА"
липчанин прав
липчанин
липчанин
Юристы квадры - горите в аду