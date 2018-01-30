Инвалид-колясочник проиграл суд «Квадре»

Михаил Ларионов будет как и прежде переплачивать за отопление, не смотря на то, что его квартира оборудована исправным индивидуальным прибором учета тепла.

Как уже сообщал GOROD48, в Правобережном районном суде Липецка член Общественного Совета при главе Липецка, активный блогер, модератор группы «ЖКХ Липецк» в Фейсбуке Михаил Ларионов попытался оспорить методику начислений за тепло от «Квадры».Истец живет в новой многоэтажке, каждая квартира которой оборудована индивидуальным прибором учета тепла. С начала отопительного сезона он исправно информирует «Квадру» об объемах потребления тепловой энергии, но платежки получает «по среднему», исходя из показаний общедомового прибора учета. Такую ситуацию инвалид счел неправильной.- Согласно федеральному законодательству, все жилые помещения нашего дома, введенный в эксплуатацию в 2016 году, оборудованы индивидуальными приборами учета тепла. То есть законодатель побеспокоился о том, чтобы потребители могли экономить на этом ресурсе. В связи с этим по закону, по 42-му пункту 354-го постановления правительства РФ, ресурсоснабжающая организация, в данном случае липецкий филиал ПАО «Квадра», обязана начислять платежи по формулам 3.3 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений. Но «Квадра» этого не делает. Эта организация проводит начисления по формуле 3, но она применяется лишь тогда, когда не все квартиры дома оборудованы индивидуальными приборами учета тепла, - говорит истец.Из возражений на иск «Квадры» следовало, что «если все жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме оснащены индивидуальными приборами учета, но показания приборов учета не предоставляются собственниками в адрес филиала или передаются частично, расчет размера платы за отопление производится в соответствии с п. 42 Правил исходя из показаний ОДПУ».Юристы «Квадры» оповестили суд о том, что в доме, где живет истец, индивидуальными приборами учета оборудованы только 113 квартир из 125-ти. Поэтому в «Квадре» насчитывают оплату за отопление, исходя из показаний ОДПУ, разбрасывая объем потребленного тепла на все квартиры дома пропорционально площади жилых и нежилых помещений.«Производить расчет по формуле 3.3 Приложения №2 к настоящим Правилам не представляется возможным, в связи с тем, что не все жилые и нежилые помещения оборудованы ИПУ тепловой энергии. В действующем законодательстве не предусмотрен алгоритм расчета начислений за коммунальную услугу по отоплению по показаниям ИПУ, при условии, что не все жилые/нежилые помещения оборудованы ИПУ тепловой энергии», - делают заключение юристы липецкого филиала «Квадры».Истец гражданский процесс проиграл.- Я был внутренне готов к такому решению. Тем более, что юристы «Квадры» в кулуарах об этом распространялись. Но у меня мелькнула надежда. А вдруг? Мне надо было через это пройти. Чтобы попытаться поставить главный вопрос: почему более 90% законопослушных липчан, квартиры которых, как моя, оборудованы индивидуальными приборами учета тепла, но могут реализовать свои законные права на оплату ресурса по факту, а не по некоему «среднему показателю»? - комментирует свое фиаско Михаил Ларионов.Истец говорит, что предварительно изучал судебную практику по стране. Он имеет пять решений судов различных регионов в пользу потребителей. В частности, суды указывают ресурсоснабжающим организациям на порядок начисления платы за тепло, который соответствует п.2 ст. 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». А в нем сказано, что если собственники жилых помещений не вводят имеющиеся у них приборы учета в эксплуатацию, либо используют прибор учета по истечении срока его эксплуатации, либо не передают показания, то начисление платы для них устанавливается в соответствии с п. 59 и 60 указанных Правил.- В моем доме застройщик установил приборы учета, оснащенные оборудованием для снятия показаний дистанционно. Цивилизация пришла к нам город. Почему же я, как добросовестный потребитель, должен нести отрицательные последствия в связи с тем, что кто-то из моих соседей не желает нести бремя содержания установленных приборов учета? - говорит Михаил Ларионов.После оглашения решения Михаил Ларионов прислал в редакцию GOROD48 исполненное сарказма письмо. Вот лишь некоторые его фрагменты: