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Москвичей оштрафовали на 100 000 рублей за предложение липчанину пива и пиццы

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#реклама #рассылка #УФАС
Москвичей оштрафовали на 100 000 рублей за предложение липчанину пива и пиццы

Абонент не давал разрешения на получение смс с рекламой.

Заместитель руководителя управления-начальник отдела защиты конкуренции Липецкого УФАС рассмотрел протокол и материалы дела об административном правонарушении в отношении московской организации по ч. 1 ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Причиной расследования стало обращение абонента из Липецкой области.

Как указано в материалах УФАС, на телефон липчанина ночью 26 августа 2017 года пришло текстовое сообщение. Абоненту предложили заказать на сайте пиццу и в подарок получить литр пенного. На получение такой рассылки липчанин согласия не давал. При исследовании ситуации липецкие антимонопольщики выяснили, что распространитель рекламы и ранее попадался на аналогичном нарушении и был наказан предупреждением.

УФАС Липецкой области постановило признать организацию виновной в совершении административного нарушения и наказал компанию штрафом в 100 000 рублей.
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#реклама #рассылка #УФАС

Комментарии (2)

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Вован

59 минут назад
вот так надо всех рассыльщиков спама наказывать. а то взяли моду всякую хрень рассылать.
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МестныйЯ

сегодня, 10:50
сам то бедолага * с москвичей хоть что-то за неудобство? или он просто "за идею"?
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