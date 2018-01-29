Москвичей оштрафовали на 100 000 рублей за предложение липчанину пива и пиццы

Абонент не давал разрешения на получение смс с рекламой.

Заместитель руководителя управления-начальник отдела защиты конкуренции Липецкого УФАС рассмотрел протокол и материалы дела об административном правонарушении в отношении московской организации по ч. 1 ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Причиной расследования стало обращение абонента из Липецкой области.



Как указано в материалах УФАС, на телефон липчанина ночью 26 августа 2017 года пришло текстовое сообщение. Абоненту предложили заказать на сайте пиццу и в подарок получить литр пенного. На получение такой рассылки липчанин согласия не давал. При исследовании ситуации липецкие антимонопольщики выяснили, что распространитель рекламы и ранее попадался на аналогичном нарушении и был наказан предупреждением.



УФАС Липецкой области постановило признать организацию виновной в совершении административного нарушения и наказал компанию штрафом в 100 000 рублей.