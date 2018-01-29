В Липецке грузовик застрял под мостом

Следом за ним образовалась пробка.

Вечером 28 января в Липецке на трассе Орел-Тамбов под автомобильным мостом застрял грузовик. Пока рецепт спасения фуры не найден, а следом за ней выстроилась очередь из таких же грузовиков.



Впрочем, как сообщают в ФКУ "Черноземуправдор" проезд на 302 километре трассы Р-119 обеспечен. Затруднения в движении нет.

