Общество

вчера, 21:13

В Липецке грузовик застрял под мостом

34 13441
#авария #ДТП
8
В Липецке грузовик застрял под мостом

Следом за ним образовалась пробка.

Вечером 28 января в Липецке на трассе Орел-Тамбов под автомобильным мостом застрял грузовик. Пока рецепт спасения фуры не найден, а следом за ней выстроилась очередь из таких же грузовиков.

Впрочем, как сообщают в ФКУ "Черноземуправдор"  проезд на 302 километре трассы Р-119 обеспечен. Затруднения в движении нет. 
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
34 13441
#авария #ДТП
8

Комментарии (34)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1

11 минут назад
или мост разбить экскаватором, чтобы не мешал проезду в дальнейшем и проектировщика продать в Дагестан на кирпичный завод
ответить

1

14 минут назад
надо у него колеса спилить и тащить тросами в овраг, там можно товар раситить, или поджечь и за 1 час он сгорит
ответить

Официально. ФКУ "Черноземуправтодор"

50 минут назад
Обращаем внимание, что вышеприведенная информация является недостоверной. Движение на 302 километре трассы Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов ведется без ограничений.
ответить

Ромарио

50 минут назад
Фейковый вброс...Данные о происшествии в ГИБДД не подтверждают...Хотя возможно и вправду август , а не январь?))
ответить

злой работник нлмк

54 минуты назад
блин,ну вот только у нас такое может случиться!
ответить

ротманс лайтс

55 минут назад
по газам надо дать,как бритвой срежет,тока поресче надо,ато всё оторвёш
ответить

Мэр

57 минут назад
Псих, до тебя уже 5 раз об этом сказали, иди спать.
ответить

Хороший

вчера, 22:49
ТЯГАЧ и все в порядке ! Там уже застревал давненько один дядя из копченки , он вез туда металлическую будку ,
ответить

может быть

вчера, 22:46
мост просел?
ответить

(. )( .)

вчера, 22:46
виноваты дорожники. асфальт не срезали, а полотно дороги приподняли на 10 см. вот фуры и стали застревать.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Этого лучше не читать (ФОТО)
#Нелепости #несуразности
12
Этого лучше не читать (ФОТО)

вчера, 15:37

Общество
В Липецкой области стартовала операция «Снегоход-2018»
#снегоход #проверки
1
В Липецкой области стартовала операция «Снегоход-2018»

вчера, 13:30

Общество
Волонтеры сообщества «Лиза Алерт» провели в Липецке учения
#Лиза Алерт
4
Волонтеры сообщества «Лиза Алерт» провели в Липецке учения

вчера, 12:47

Общество
Оперативники УФСИН раскрывают преступления совместно с полицией
#УФСИН #УМВД
4
Оперативники УФСИН раскрывают преступления совместно с полицией

вчера, 12:40

Общество
«Застывшее время»: полеты над трехсотлетним храмом в Липецком районе
#маршрут выходного дня #застывшее время
28
«Застывшее время»: полеты над трехсотлетним храмом в Липецком районе

вчера, 11:59

Общество
Несмотря на арест имущества, с «Рошен» украинцы вывозят всё, что им нужно
#Рошен
30
Несмотря на арест имущества, с «Рошен» украинцы вывозят всё, что им нужно

вчера, 11:39

Общество