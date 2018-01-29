Общество
вчера, 21:13
В Липецке грузовик застрял под мостом
Следом за ним образовалась пробка.
Вечером 28 января в Липецке на трассе Орел-Тамбов под автомобильным мостом застрял грузовик. Пока рецепт спасения фуры не найден, а следом за ней выстроилась очередь из таких же грузовиков.
Впрочем, как сообщают в ФКУ "Черноземуправдор" проезд на 302 километре трассы Р-119 обеспечен. Затруднения в движении нет.
Впрочем, как сообщают в ФКУ "Черноземуправдор" проезд на 302 километре трассы Р-119 обеспечен. Затруднения в движении нет.
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Официально. ФКУ "Черноземуправтодор"
Ромарио
злой работник нлмк
ротманс лайтс
Мэр
Хороший
может быть
(. )( .)