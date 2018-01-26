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В Липецке предлагают поменять номера автобусных маршрутов

16 1544
#транспорт #маршрут #инициатива
В Липецке предлагают поменять номера автобусных маршрутов

И убрать упоминания о троллейбусах.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Линдт предложил изменить нумерацию автобусных маршрутов. Как считает Сергей, буква «Т» сбивает с толку пассажиров.

- В Липецке отменено троллейбусное сообщение, в результате которого появились автобусные маршруты с литерой «Т» в номере, которые часто вводят в заблуждение пассажиров, какой именно автобус подъехал к остановке — обычный или «троллейбусный». Предлагаю заменить нумерацию некоторых автобусных маршрутов, дабы не было «лишних» непонятных букв в номерах. Примеры замены: 1Т — 81, 2Т — 82, 7Т — или 7, или 87, 9Т — или 9, или 89, 12Т — 92, 24А — 4, 33А — 32. Данные номера маршрутов свободны, потому, возможны для их реализации без финансовых вложений со стороны МУП «Липецкпассажиртранс», ибо кроме цифр на маршрутоуказателе ничего больше менять не придётся, - подсчитал Сергей Линдт.

Предложение о корректировке названий маршрутов будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 25 февраля. Если к этому сроку инициатива соберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.


16 1544
#транспорт #маршрут #инициатива

Комментарии (16)

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mokraja.elena@yandex.ru

19 минут назад
А мне очень удобно с буквой Т, - понятно, что идет по маршруту взамен троллейбусам, только с Нового года очень редко стали ходить 9-Т. Маршрутка №300, в 17-05, проезжает мимо, не останавливается на ост. Памятник Чернобыльцам, хамство. На пл. Героев (в центр) от ост. Памятник Чернобыльцам очень плохо ходит транспорт.
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123321

42 минуты назад
А когда контактную сеть то уберут?
ответить

123

45 минут назад
Предлагаю предлагать какую нибудь фигню каждый день
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Надежда

47 минут назад
Лучше бы наладили частоту маршрута,а то на коксохим в ночные смены не начнём добираться с 10мик-на,а и с других тоже. Чтобы попасть к 23.30 на работу,я на 7т отправляюсь в 20.40. это нормально? И то не всегда в это время можно уехать. Раньше последний 325 в 20.45уезжал,а сейчас его нет. И с коксохима с вечерней смены неначем уехать. Дежурный 22маршрут не всегда идёт,а до старых с коксохима как добираться особенно зимой?
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Алкаш

49 минут назад
Пользователи «Портала душевнобольных» опять забыли принять лекарства.
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Сокольский житель

51 минуту назад
Чую одним местом, скоро введут снова 2к (который по верху Сокола ходил до 2001) и переименуют его в какой-то там 25)
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Психиатр

сегодня, 10:32
И тебя вылечат, и таких как ты тоже вылечвт
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бредятина

сегодня, 10:28
Чушь какая-то, все уж давно привыкли и все понятно.
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Ланик

сегодня, 10:20
Для коренных липчан вполне ясные обозначения маршрутов. Народ, у вас более глобальных проблем нет что-ли?! Это уже бред, про кота с яйцами полностью согласна с предыдущим комментатором...
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бредовая идея

сегодня, 10:19
определенно, бредовая
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