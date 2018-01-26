Общество
сегодня, 09:58
В Липецке предлагают поменять номера автобусных маршрутов
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И убрать упоминания о троллейбусах.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Линдт предложил изменить нумерацию автобусных маршрутов. Как считает Сергей, буква «Т» сбивает с толку пассажиров.
- В Липецке отменено троллейбусное сообщение, в результате которого появились автобусные маршруты с литерой «Т» в номере, которые часто вводят в заблуждение пассажиров, какой именно автобус подъехал к остановке — обычный или «троллейбусный». Предлагаю заменить нумерацию некоторых автобусных маршрутов, дабы не было «лишних» непонятных букв в номерах. Примеры замены: 1Т — 81, 2Т — 82, 7Т — или 7, или 87, 9Т — или 9, или 89, 12Т — 92, 24А — 4, 33А — 32. Данные номера маршрутов свободны, потому, возможны для их реализации без финансовых вложений со стороны МУП «Липецкпассажиртранс», ибо кроме цифр на маршрутоуказателе ничего больше менять не придётся, - подсчитал Сергей Линдт.
Предложение о корректировке названий маршрутов будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 25 февраля. Если к этому сроку инициатива соберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- В Липецке отменено троллейбусное сообщение, в результате которого появились автобусные маршруты с литерой «Т» в номере, которые часто вводят в заблуждение пассажиров, какой именно автобус подъехал к остановке — обычный или «троллейбусный». Предлагаю заменить нумерацию некоторых автобусных маршрутов, дабы не было «лишних» непонятных букв в номерах. Примеры замены: 1Т — 81, 2Т — 82, 7Т — или 7, или 87, 9Т — или 9, или 89, 12Т — 92, 24А — 4, 33А — 32. Данные номера маршрутов свободны, потому, возможны для их реализации без финансовых вложений со стороны МУП «Липецкпассажиртранс», ибо кроме цифр на маршрутоуказателе ничего больше менять не придётся, - подсчитал Сергей Линдт.
Предложение о корректировке названий маршрутов будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 25 февраля. Если к этому сроку инициатива соберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
16 1544
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