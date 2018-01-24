Общество

25 минут назад

Самая массовая социальная выплата вырастет на 2,5%

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#ЕДВ #пенсионный фонд
Самая массовая социальная выплата вырастет на 2,5%
Для 179 тысяч федеральных льготников Липецкой области с 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата. На увеличение ЕДВ в Липецкой области предусмотрено 122,2 миллиона рублей. А общие расходы на ЕДВ запланированы в размере 4,3 миллиарда рублей. А с 1 января были повышены на 3,7% трудовые пенсии неработающим гражданам (не работающим пл состоянию на 1 сентября 2017 года). С 1 апреля проиндекмируют государственные социальные пенсии.
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#ЕДВ #пенсионный фонд

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