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191
47 минут назад
3

Первый в этом году объект благоустройства проторговали в Липецке

За 1 676 958 рублей компания «Контрактстрой» обязалась благоустроить пешеходную зону у дома №6 по улице Вермишева.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка проторговало первый в этом году объект благоустройства — обустройство пешеходной зоны в районе улицы Вермишева, 6 по региональной программе «Формирование современной городской среды в Липецкой области.

На торги с начальной ценой контракта 1 884 223 рубля заявились две компании. Один участник аукциона предложил свои услуги за 1 686 379 рублей, второй — за 1 676 958 рублей. Контракт был заключен с ООО «Контрактстрой», которое запросило за работу меньшую сумму.

Организация «Контрактстрой» — это зарегистрированное летом 2022 года микропредприятие. В его штате, согласно бизнес-агрегаторам, всего один человек, очевидно, директор Полина Андреева (она же — учредитель компании). Несмотря на свою молодость, организация выиграла уже 24 контракта в Липецке и области на общую сумму 183,8 млн рублей: на снос зданий, строительство и ремонт дорог, благоустройство, рекультивацию полигона строительных отходов в урочище Орлиный Лог под Липецком, очистку улиц от снега.

По контракту с УГС Липецка, подрядчику необходимо отремонтировать асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров у дома №6 по улице Вермишева и обустроить газоны. Срок выполнения работ — до 1 августа. На строительные материалы и качество работ компания дала 4-летний гарантийный срок.
благоустройство
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Комментарии (3)

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Kot
19 минут назад
Улица Мантажников на Сырском Руднике как после боевых действий.
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Коко джамбо
30 минут назад
А тратуару как всегда будут укладывать братья со средней азии
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Весна
34 минуты назад
А места, для продажи цветов на 8 марта будут проторговывать в этом году? На продаже воздуха почему бы опять мерии не подзаработать?
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