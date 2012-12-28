Первый в этом году объект благоустройства проторговали в Липецке

За 1 676 958 рублей компания «Контрактстрой» обязалась благоустроить пешеходную зону у дома №6 по улице Вермишева.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка проторговало первый в этом году объект благоустройства — обустройство пешеходной зоны в районе улицы Вермишева, 6 по региональной программе «Формирование современной городской среды в Липецкой области.На торги с начальной ценой контракта 1 884 223 рубля заявились две компании. Один участник аукциона предложил свои услуги за 1 686 379 рублей, второй — за 1 676 958 рублей. Контракт был заключен с ООО «Контрактстрой», которое запросило за работу меньшую сумму.Организация «Контрактстрой» — это зарегистрированное летом 2022 года микропредприятие. В его штате, согласно бизнес-агрегаторам, всего один человек, очевидно, директор Полина Андреева (она же — учредитель компании). Несмотря на свою молодость, организация выиграла уже 24 контракта в Липецке и области на общую сумму 183,8 млн рублей: на снос зданий, строительство и ремонт дорог, благоустройство, рекультивацию полигона строительных отходов в урочище Орлиный Лог под Липецком, очистку улиц от снега.По контракту с УГС Липецка, подрядчику необходимо отремонтировать асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров у дома №6 по улице Вермишева и обустроить газоны. Срок выполнения работ — до 1 августа. На строительные материалы и качество работ компания дала 4-летний гарантийный срок.