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сегодня, 17:48
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Работник ритуального агентства нанизался ногой на могильную ограду

Штырь, проткнувший ногу рабочего, спилили спасатели.

27 февраля оператор системы «112» управления ГО и ЧС Липецка приняла необычное сообщение. Во время работы на Городском кладбище по Универсальному проезду сотрудник ритуального агентства наступил на скрытую под снегом ограду могилы. Проткнув подошву, острый железный штырь вонзился 24-летнему парню в ногу. 

«На кладбище прибыли городские спасатели.  С помощью обрезной машинки они аккуратно спилили металлический прут и освободили пострадавшего. Он передан медикам скорой помощи», — сообщили в управлении ГО и ЧС.   

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— К сожалению, это далеко не первый случай со скрытыми снегом потенциальными опасностями. В конце октября прошлого года аналогичную «операцию» наши спасатели провели в Каменном логу, где 11-летний школьник напоролся ногой на торчавшую из бетонной плиты арматуру, — рассказал  начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.  

Фото: пресс-службы управления ГО и ЧС

спасатели
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Добрый
25 минут назад
А чего этот парень на чужие могилы наступает, это не тротуар, где хочу там и хожу. Чужая ограда может быть разной высоты, надо смотреть куда наступаешь...
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Кузькин отец
39 минут назад
Просто уважительнее надо относиться к местам захоронений.
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Иван
сегодня, 18:01
Это с того света кто пошутил
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Лиза
сегодня, 18:01
Здоровья мужчине.
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