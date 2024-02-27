Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Происшествия
869
сегодня, 17:48
4
Работник ритуального агентства нанизался ногой на могильную ограду
Штырь, проткнувший ногу рабочего, спилили спасатели.
«На кладбище прибыли городские спасатели. С помощью обрезной машинки они аккуратно спилили металлический прут и освободили пострадавшего. Он передан медикам скорой помощи», — сообщили в управлении ГО и ЧС.
— К сожалению, это далеко не первый случай со скрытыми снегом потенциальными опасностями. В конце октября прошлого года аналогичную «операцию» наши спасатели провели в Каменном логу, где 11-летний школьник напоролся ногой на торчавшую из бетонной плиты арматуру, — рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.
Фото: пресс-службы управления ГО и ЧС
0
3
0
0
0
Комментарии (4)