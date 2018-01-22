Стала известна программа фестиваля «Виват, Раненбург!»: спортивные состязания, выставки, дегустация

Фестиваль откроется 23 января.

Масштабный событийный фестиваль «Виват, Раненбург!», открывающий новый туристический сезон, пройдет в Чаплыгине с 23 по 27 января. Как сообщили в областном управлении культуры, пять фестивальных дней будут насыщены мероприятиями: дегустации, спортивные состязания, выставки, театрализованные представления - это и многое другое ждет гостей праздника.



Фестиваль стартует 23 января в 11:00 в залах молодежного центра «Галактика». В фойе молодежного центра будет работать выставка «Петровский путевой домик»; в большом зале покажут театрализованный пролог «Воспоминание о Раненбурге», а в малом зале пройдет фестиваль дорожной песни «Петровский тракт». В рамках фестиваля для посещения буду открыты площадки дома-музея купечества, музея кукол, боевой славы и краеведческого музея.



На площадке перед зданием «Галактики» развернётся весёлая «Раненбургская ярмарка», на которой представители сельских поселений угостят туристов чаем из угольного самовара и традиционными блюдами. У фонтана откроется площадка «Кухня от Петра I до Гиляровского», где в 30-литровых котлах для гостей приготовят горячие блюда по фирменным рецептам местных поваров.



Вниманию участников фестиваля также будет представлена выставка декоративно-прикладных работ лучших мастеров Чаплыгинского района, запланированы мастер-классы по разным направлениям, состоятся Бунинские чтения «Душа моя была создана пламенной», для детей организуют игровые программы.



Событийный туристический фестиваль «Виват, Раненбург!» проходит в Чаплыгине уже в пятый раз. За эти годы он стал ярким событием культурной жизни Липецкой области, привлекающим внимание все большего количества туристов. Фестиваль предоставляет возможность жителям и гостям Чаплыгина заглянуть в лучшие исторические и памятные места края, сложить целостное представление об истории Чаплыгинского района и старинного городка Раненбург.

