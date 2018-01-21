«Работа, работа перейди на Федота...»

Итоги недели

В середине января наконец-то началась зима: со снегом и морозами. Другими ее приметами стало то, что, а также пополнение областного ожогового центра -Ударившие морозы, пусть и небольшие, в начале прошедшей недели привели сразу к нескольким трагедиям. Так, 15 января GOROD48 сообщил, что в селе Казаки Елецкого района. В этот же день в Липецке- в квартире использовался обогреватель, а кровать матери и ребенка была обвита электрогирляндой.А вот жительнице поселка 10-я Шахта несказанно повезло. Из-за недостатков дымохода пламя охватило частный дом утром, а не ночью. В итоге. На следующий день мы сообщили, чтоНаводнение в морозы - дело редкое. Но, как известно, раз в год стреляет и палка. Вот уж никто не ожидал, что традиционно подтапливаемая ливнями и паводковыми водами улица Калинина на этот раз утонет в питьевой воде -. Придомовые территории, огороды, подвалы и гаражи утонули - уровень воды местами доходил до полуметра. В АО «ЛГЭК» принесли извинения за принесенные неудобства и к концу дня залатали прохудившуюся трубу диаметром 300 мм.Неистребима традиция россиян совершать над собой разные эксперименты. Причем поиздеваться над собой может, как оказалось, даже президент страны, который, как и многие его подданные, в этом году публично окунулся в прорубь на Богоявление. В Православии не осуждают тех, кто «с благоговейной верой и молитвой приходят к освященным источникам вод и в благопристойном виде окунаются в них». Однако, как это исходит из фото- и видеозаписей в соцсетях, большинство тех, кто в ночь на 19 января решился погрузиться в воду, руководствуется совершенно не подобными побуждениями. Причем игнорируя предупреждения (см.).По статистике, за последние годы во время крещенских купаний в Липецкой области трагических случаев не было. К счастью, обошлось без инцидентов и на этот раз.GOROD48 наблюдал за проявлением липчанами веры на центральном городском пляже. Как это было, можно посмотреть в подборкеВ Липецке упала рождаемость -недосчитались в роддомах по сравнению с данными 2015 года. В то же время показатель смертности остался на сопоставимом уровне - 6778 умерших.Коту Матроскину принадлежит легендарная фраза: «Средства у нас есть, у нас ума не хватает». И она пришла на ум в ходе выступления на оперативном совещании в мэрии председателя городского департамента экономического развития Екатерины Белокопытовой. Оказывается,. Из них 20 миллиардов - сфере образования, шесть - в физической культуре и спорте, пять с половиной - в культуре. Однако липецким чиновникам не хватает то денег, то ума чтобы привлечь по софинансированию бюджетные миллиарды из федеральной и областной казны.Для улучшения ситуации, по словам Екатерины Белокопытовой, необходимо назначить ответственных в департаментах (т.е. просто найти умных, - прим. GOROD48), разработать «дорожные карты» (кажется, это словосочетание имеет магическое значение - стоит его произнести, как все решится само собой, - прим. GOROD48), а потом взять и реализовать задуманное.В частности,: Сергей Иванов призвал увеличить на 10% площадь цветников. А- завершить проект должны к середине июня. Общая площадь благоустраиваемого пространства превышает 47 000 квадратных метров, 43% из которой займет зеленая зона. К лету, к ЧМ по футболу, здесь должны появиться площадка под фестивальное поле «Концерт-Холл», ярмарочно-выставочная зона «БазАРТ», краеведческий сектор, отделение под уличный театр, детская площадка и площадка для тихого отдыха, велопарковка.Кстати, о мундиале. GOROD48 сообщил, что. Теоретически она могла бы поселиться в Липецке по примеру другой команды с «черного континента» Марокко, которая в будет жить и тренироваться в Воронеже. Но шансы увидеть в Липецке Садио Мане из «Ливерпуля», Калиду Кулибали из «Наполи» и с полдюжины «Пап» и «Сиссе» стремятся к нулю, так как стадион «Металлург» не готов до сих пор. А выбирать под базу недостроенную арену оказались не готовы даже африканцы.Напомним, что согласно планам основные работы на «Металлурге» надо было завершить еще в конце прошлого года, а к началу мая нужно было устранить мелкие недоделки. По факту работы еще в самом разгаре как внутри стадиона (ремонтируют раздевалки, обещанный пресс-центр еще даже не начинали делать) и чаши, так и на фасадах арены. Работы идут с опозданием и не факт, что их успеют завершить к оговоренному сроку, к 1 мая.То, что зачастую бюджетные средства тратят у нас впустую, подтвердила Счетная палата (см.). Так, на в закромах МКУ «Управление строительства Липецка» ревизоры обнаружили почти три тысячи единиц нового оборудования стоимостью 7 млн рублей, приобретенного в 1992-2013 годах для новых объектов социально-культурного назначения. В частности, остались невостребованными трансформаторная подстанция и иное оборудование для светомузыкального фонтана на площади Петра Великого, построенного еще в 2006 году, запорная арматура для 1-й и 4-й поликлиник и даже... вентилятор для Косыревского кладбища! Более того, на балансе предприятия хранятся более 200 тысяч единиц невостребованных материалов на сумму 5,6 млн рублей. При этом «наследство Гулевского» хранят в складах с текущими крышами.А еще выяснилось, что. Речь идет о школе имени Героя России Олега Пешкова. По документам ее построили за девять месяцев, но по факту в завершение строительства вложили еще 47 млн рублей и не закончили работы по сей день. Строительство школы в 29 микрорайоне обошлось для бюджетов всех уровней в 668 млн рублей. Таким образом, это стало самой дорогой новостройкой городской соцсферы.В процессе строительства было выпущено 85 дополнительных смет, в том числе из-за ошибок в проектировании. В частности, кто-то забыл посчитать 35 тонн металлоконструкций, использованных при строительстве плавательного бассейна. Также проектанты не нарисовали в схемах перегородки между унитазами в туалетах и стены между раздевалками в душевых, поэтому подрядчик, не увидев их на бумаге, не сделал их в натуре.- Я не мог сделать чудо. Я - не чудотворец! - сказал Олег Бойцов, депутат горсовета, руководитель ООО «Строительная компания», заметив, правда, что все недостатки его организация устранит.Кстати,- в городских образовательных учреждениях после поножовщины в пермской школе и рубкой топором учеников в Улан-Уде усилены меры безопасности.Минувший понедельник принес сразу несколько транспортных новостей. Так, в мэрии объявили, что. Но при наличии на них средств они будут действительными для оплаты проезда до 1 июля.Между 15 января и 1 июля старые транспортные карты можно будет поменять на новые в МУП «ЛГТК» по адресу: улица Московская, 77, а с 22 января - и в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» по адресу: проспект Победы, 85. При себе горожанам нужно будет иметь старую транспортную карту и документ, удостоверяющий личность. Возврат денежных средств будет осуществляться путем перечисления остатков средств со старой карты на новую по заявлению горожан.- Летом 2016 года транспортными картами пользовались 13% горожан, сейчас - 70%, - сообщил председатель дептранса Александр Алынин.А еще. 61 машину купил муниципалитет, семь - частные перевозчики. Чтобы простимулировать приобретение новых автобусов частными перевозчиками, в бюджете области и муниципалитета предусмотрены 60 млн рублей дотаций. Александр Алынин считает, что на условиях софинансирования коммерсанты смогут приобрести 50 новых автобусов, для чего привлекут 240 млн рублей.Также председатель департамента транспорта мэрии подтвердил, что в этом году трамвайный парк муниципального транспорта пополнится 12 вагонами, полученными из Москвы (когда эти б\у вагоны 2012-2014 годов выпуска появятся в Липецке, пока неизвестно). Пока же в Липецке на линии выходят 43 вагона.Напомним, что глава Липецка Сергей Иванов пожелал приобрести 150 электробусов к 2022 году. В этом мэрия собирается купить 10 таких машин (см.). Цена электробуса со скидкой Минпромторга - 15 млн рублей.Александр Алынин сообщил, что. Александр Алынин пообещал без жалости применять к нарушителям штрафные санкции: за отключение валидаторов, за не выдачу билетов (вскоре в «маршрутках», как это уже произошло в транспорте МУП «Липецкпассажиртнранс», появится оборудование, позволяющее выдавать 22-рублевые билеты за оплату проезда наличкой), за гонки на маршрутах, за курение и разговоры по мобильным телефонам во время движения, за несоблюдение графика движения.На этой неделе. Впрочем, так как «слуги народа» все больше ездят на персональных авто, многого об обычной жизни избирателей они не знают. Между тем GOROD48 еженедельно публикует инициативы горожан, предусматривающих изменение существующей маршрутной сети. Так, на этой неделе мы сообщили, что. Алла Бурдуновская заявила о том, что после 18.00 ей трудно попасть домой, так как автобусы маршрута №343 практически не ходят, а муниципальный автобус №34 ходит с перерывом в час и более. А еще, так как не вмещаются в «ПАЗики», курсирующие по маршруту №300.А еще начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николай Киреев сообщил СМИ, что. И тот же чиновник огорошил заявлением о том, что народ уже подготовлен к тому, что в регионе запретят продавать водку по воскресеньям.- Выходные родителям нужно проводить с детьми, а не за бутылкой водки! - заявил чиновник.: кто-то разместил информацию о мартовский выборах и портрет одного из кандидатов, действующего президента России, на незаконно установленных рекламных конструкциях. И теперь Владимир Владимирович смотрит на избирателей-ельчан из-за кустов, кривых заборов и с пустырей.Тем временем- Илья Данилов обиделся на то, что мэрия не согласовала митинг сторонников главного российского оппозиционера. А в Липецке начался интригующий гражданский процесс: общественник Валерий Королев подал в суд на губернатора-однофамильца, требуя от главы региона раскрыть источники получения им в 2016 году дохода в размере 10 млн рублей.- По итогам 2016 года глава администрации Липецкой области задекларировал доход от ценных бумаг на сумму более 10 миллионов рублей. Исходя из средних показателей доходности ценных бумаг в России, можно предположить, что он является собственником ценных бумаг на сумму от 70 до 100 миллионов рублей. Возникает вопрос: «Когда и на какие средства Олег Петрович Королев приобрел эти ценные бумаги?» - прокомментировал GOROD48 ситуацию истец (см.).Между темрейтинга «губернаторской повестки» Фонда Петербургская политика и «Давыдов.Индекс» попал глава Липецкой области. Именитый политолог включил Олега Королева за твит о пагубности Интернета.«Люди в доинтернетовскую эпоху были другими-намного лучше,человечнее, а теперь интернет показал много такого,что вынуждает думать о людях иначе (мягко говоря)...Сколько бесчеловечного,злобного,хамского...Интернет приоткрыл занавес...а там...».А что «там» - осталось за кадром. Но вот что вылезло:. В нашем регионе зафиксирован наибольший общий объем незавершенного строительства - 137,9 тыс. кв. м., или 71% от общего объема в макрорегионе. Сами строители считают, что к такому плачевному состоянию дел в отрасли привела политика Олега Королева, который понуждал их строить в год жилья из расчета «метр на человека». Мол, рынок перегрелся, - вот и результат.Самой просматриваемой и комментируемой публикацией GOROD48 на прошедшей неделе стало сообщение о том, чтоПравобережный районный суд Липецка вынес приговор обвиняемому в смертельном ДТП 28-летнему водителю. Обладатель двух высших образований, передовик производства, член партии «Единая Россия» и отец двух детей сбил на регулируемом пешеходном переходе трех человек и скрылся с места происшествия.Страшное ДТП произошло в Липецке вечером 11 августа на пешеходном переходе у железнодорожного вокзала. 28-летний водитель ехал на «Форд Мондео» со стороны площади Авиаторов со скоростью 85,5 км/ч и на «зебре» на красный свет светофора сбил девушку и двух молодых людей. Водитель решил не останавливаться и скрыться с места ДТП. Задержать его удалось только на трассе Орел-Тамбов, после того, как полицейские прострелили колеса автомобиля. Получившая в аварии серьезные травмы 18-летняя липчанка умерла в больнице 15 августа.Свою вину водитель «Форда» признал. Он попросил рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. При исследовании личности мужчины было установлено, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Смягчающими приговор обстоятельствами суд признал молодой возраст подсудимого, наличие малолетних детей, положительные характеристики, добровольное возмещение вреда пострадавшим.Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.264 УК РФ и наказал его двумя годами условного заключения с испытательным сроком в три года.Вот лишь две гневные реплики из 450-ти, оставленных к статье читателями GOROD48.: «Приговор не справедливый, виновник в смерти заслуживает наказания по всей строгости, родителям и знакомым погибшей нужно обжаловать приговор, однозначно виновник забошлял за свободу, и никакие положительные стороны не украсят того что он сделал».: «что значит «...возможно водитель не заметил пешеходов, это бывает в наших плохо освещённых улицах, пешеходы сами могли под колёса кинуться...»??? это не нерегулируемый пешеходный переход где-то на темной трассе, ЭТО ЦЕНТР ГОРОДА, переход регулируется светофором, который работал!!! разрешенная скорость по городу не должна превышать 60 км/ч!!! А что имеем: скорость больше 80 км/ч, проехал на красный свет, сбил людей, девушка в итоге умерла! а он совершенно не виноват, бедный молодой человек!!! а давайте все его пожалеем!!! Тьфу, противно даже…А вот и случай из того разряда, о которых говорят как о «мгновенной карме».В апреле минувшего года житель поселка Добринка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на своем легковом автомобиле по населенному пункту со скоростью более 100 км/ч. На переднем пассажирском сиденье находилась его супруга с шестимесячной дочерью на руках. Нарушив сразу семь (!) пунктов Правил дорожного движения, водитель не справился с управлением на повороте, выехал на полосу встречного движения и обочину, после чего его машина опрокинулась. Мать и ребенок скончались на месте, а виновник аварии стал инвалидом I группы, лишившись возможности самостоятельно передвигаться ().