Здоровье

сегодня, 15:15

Двое липчан получили обморожения

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#обморожение #отморожение #ожоговый центр
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Двое липчан получили обморожения

Липчан просят одеваться по погоде.

Как рассказал GOROD48 заведующий областным ожоговым центром (он работает на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол») Илья Копылов, с наступлением холодов с обморожениями туда поступили два человека. Один мужчина получил медицинскую помощь амбулаторно: молодой человек поругался с женой, та выгнала его из дома и липчанин какое-то время гулял в летних кроссовках. 

Кроме того, вчера в ожоговый центр поступил молодой мужчина, который обморозил руку и ногу. Он тоже был одет не по погоде. Сейчас пострадавший от холодов - ему около 30 лет - госпитализирован. Насколько сильный ущерб нанесён его здоровью, станет известно только через 3 дня, когда снимут теплоизолирующие повязки. 

В этом году это первые два случая обморожений. А в прошлом году последний случай был зарегистрирован 8 декабря - потом на улице было достаточно тепло. 

В связи с морозами медики просят липчан одеваться по погоде. Чтобы избежать обморожения (в медицине чаще употребляется термин отморожения), необходимо позаботиться о теплой одежде, обуви, регулярно принимать теплую пищу, соблюдать правила личной гигиены.

Отморожение - повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры. В большинстве случаев отморожению подвергаются периферические части тела (лицо, руки, стопы, уши, нос и т.д.).

В возникновении отморожений большое значение имеет не только продолжительность действия холода, но и многочисленные сопутствующие факторы: повышенная влажность воздуха и ветреная погода в холодное время года, нарушение кровообращения в конечностях от сдавливания тесной обувью, одеждой, повышенная потливость ног, промокшая одежда и обувь, нервно-психическая подавленность, физическое утомление, истощение и т. п.  
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#обморожение #отморожение #ожоговый центр
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Комментарии (6)

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Кузя

сегодня, 19:43
Бананов меньше жрать надо.:)
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Кузя

сегодня, 19:41
Шя в -10 мерзнут:)
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Кузя

сегодня, 19:40
Раньше на санках пинюками в -25 айда была
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Ванька

сегодня, 17:19
А как же мы раньше в школу пешком за три километра в минус 25 ! Да ветер вьюга снегу полтора метра . И никто не обморозился . Из одежды тоже пальтишки, откуда у матери деньги .
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124

сегодня, 16:23
Они вообще ходят? или только числятся-утром сегодня правда пришел 24а вчера их не дождались
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123

сегодня, 15:27
как не одевайся но когда 24 и 24 а бывает и 2 часа ждешь тут хоть как оденься под угрозой
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