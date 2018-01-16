Двое липчан получили обморожения

Липчан просят одеваться по погоде.

Как рассказал GOROD48 заведующий областным ожоговым центром (он работает на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол») Илья Копылов, с наступлением холодов с обморожениями туда поступили два человека. Один мужчина получил медицинскую помощь амбулаторно: молодой человек поругался с женой, та выгнала его из дома и липчанин какое-то время гулял в летних кроссовках.



Кроме того, вчера в ожоговый центр поступил молодой мужчина, который обморозил руку и ногу. Он тоже был одет не по погоде. Сейчас пострадавший от холодов - ему около 30 лет - госпитализирован. Насколько сильный ущерб нанесён его здоровью, станет известно только через 3 дня, когда снимут теплоизолирующие повязки.



В этом году это первые два случая обморожений. А в прошлом году последний случай был зарегистрирован 8 декабря - потом на улице было достаточно тепло.



В связи с морозами медики просят липчан одеваться по погоде. Чтобы избежать обморожения (в медицине чаще употребляется термин отморожения), необходимо позаботиться о теплой одежде, обуви, регулярно принимать теплую пищу, соблюдать правила личной гигиены.



Отморожение - повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры. В большинстве случаев отморожению подвергаются периферические части тела (лицо, руки, стопы, уши, нос и т.д.).



В возникновении отморожений большое значение имеет не только продолжительность действия холода, но и многочисленные сопутствующие факторы: повышенная влажность воздуха и ветреная погода в холодное время года, нарушение кровообращения в конечностях от сдавливания тесной обувью, одеждой, повышенная потливость ног, промокшая одежда и обувь, нервно-психическая подавленность, физическое утомление, истощение и т. п.