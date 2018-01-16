Здоровье

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Управление здравоохранения: погружение в ледяную воду раз в году - сильнейший стресс для организма

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#Крещение #купель
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Управление здравоохранения: погружение в ледяную воду раз в году - сильнейший стресс для организма

Центр медицинской профилактики рассказал о мерах предосторожности при купании в проруби.

В ночь с 18 на 19 января весь православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Специалисты Областного центра медицинской профилактики напоминают: следует внимательно отнестись ко всем противопоказаниям. Купание в ледяной воде без специальной подготовки и опыта закаливания может привести к серьезным последствиям.

- Традиционно в этот день многие верующие жители области собираются окунуться в прорубь. Не стоит забывать, что только системное моржевание способствует оздоровлению, а вот погружение в ледяную воду один раз в году - сильнейший стресс для организма, - отмечают специалисты. 

Для того чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, при купании необходимо соблюдать следующие правила, прописанные медиками и спасателями: окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей, перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав легкую разминку или пробежку, несколько приседаний и наклонов, к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать специальные резиновые тапочки (ботинки или шерстяные носки) для того, чтобы дойти до проруби. Не погружайтесь в воду сразу. Вначале смочите лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину и только затем окунайтесь по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода. Не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. В среднем, достаточно пребывать в воде 10-15 секунд – за это время можно трижды окунуться, как и положено по традиции. После купания оботритесь махровым полотенцем и наденьте приготовленную заранее теплую одежду. Желательно выпить горячего травяного чая. Категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием; нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания; запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;  не разрешается нырять в воду непосредственно со льда; при купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать давку; категорически запрещено подъезжать к купели на автотранспорте, при спуске в прорубь будьте предельно осторожны, держитесь за перила лестницы.

Купание в проруби противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, эндокринной системы, мочеполовой системы, органов зрения и дыхания, желудочно-кишечного тракта, людям с кожными, онкологическими, простудными заболеваниями. Лицам пожилого возраста, детям до 16 лет и людям с хроническими заболеваниями  рекомендуют ограничиться умыванием крещенской водой.Ни в коем случае нельзя окунаться в прорубь при наличии даже самых незначительных признаков плохого самочувствия, а уж тем более – симптомов ОРВИ, гриппа, обострении хронических заболеваний. Стоит отказаться от погружения в ледяную воду беременным женщинам.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, в Липецкой области в местах крещенских купелей  будет организовано дежурство сотрудников полиции, ГИМС, пожарно-спасательных подразделений, работников медицинских учреждений и других экстренных служб.

В рамках подготовки к  этому православному празднику состоялась комплексная тренировка органов управления и сил функциональных и территориальной подсистемы РСЧС Липецкой области. В ходе тренировки проведена практическая отработка действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями при проведении купаний в период празднования Крещения Господня в каждом муниципальном образовании.

По статистике, за последние годы во время крещенских купаний в Липецкой области трагических случаев не было. Однако всем желающим окунуться в ледяную прорубь перед купанием стоит оценить свои возможности и состояние здоровья.

Спасатели убедительно просят жителей соблюдать меры безопасности во время крещенских купаний.

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#Крещение #купель
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Комментарии (13)

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ххх5

18 минут назад
Красоты не вижу, похожа на обезьяну.Есть женщины действительно красивые,но тебе видно не встречались....
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Сами промолчали

сегодня, 20:21
ххх5, дебил ты. Это фото. Женщина достаточно красивая. Выложи свою сравним...
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Слёпенький.

сегодня, 19:45
Консультант Иванова, СОСКИ ПОСЛЕ ОБЛИВАНИЯ В СТУДИЮ
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skrip

сегодня, 19:43
59 минут назад, источник: РИА Новости В РПЦ предложили вернуть старый календарный стиль.----------------------Ну так и казни на костре,посадка на дыбу ПОРА ВСЁ ВОЗВЕРНУТЬ.Церковь она на развлекательные программы очень щедра.а КУПАНИЕ ЭТО ТАК БАЛОВСТВО.
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сильнейший стресс

сегодня, 18:54
зато сиськи торчком от ледяной воды!
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..

сегодня, 17:42
ОЧЕРЕДНАЯ ЛИПЕЦКА. ПР&&&&&&ТКА.
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Консультант Иванова

сегодня, 17:38
Обливаюсь ледяной водой каждое утро без лифчика
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Борщев а н

сегодня, 17:23
Зря ты так . Нормальная я бы с ней нырнул в океан любви!
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!

сегодня, 17:22
Девки одевайте трусы бикини, можно и без них это всё равно одно это же! Будем грехи смывать! Да и забыл ещё губы накачайте хорошенько, короче вафли!
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Обезьян

сегодня, 17:22
ххх5, это моя жена - начальница управления!
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