Общество

сегодня, 15:43

На озеленение Липецка мэр добавит 20 миллионов рублей

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#Благоустройство
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На озеленение Липецка мэр добавит 20 миллионов рублей

Сергей Иванов призвал увеличить на 10% площадь цветников.

Сегодня на планерке в мэрии глава Липецка Сергей Иванов велел подчиненным настраиваться на весну.

Первым делом, глава Липецка попросил председателя департамента дорог и благоустройства Алексея Бахтина взять на постоянный контроль возможный паводок. Сергей Иванов сказал, что после того, как промерзнет земля, возможны обильные снегопады, что при плюсовых температурах может привести к быстрому его таянию. В свою очередь, Алексей Бахтин сообщил, что силами коммунальных работников будут очищены от мусора и поросли 26 низменных участков в черте города, в которых обычно скапливается, а затем разливается вода.

Глава Липецка поставил задачу перед директором МУП "Зеленхоз" Александром Кулаковым увеличить на 10% этой весной количество цветников. Для реализации замысла "Зеленхозу" будет дополнительно выделено из муниципального бюджета 20 млн рублей.
12 1067
#Благоустройство
2

Комментарии (12)

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Владимир

38 минут назад
Не мэр добавит 20 миллионов рублей, а население Липецка добавит 20 миллионов рублей!!! МЭР - это НИКТО! Он пока ни одной личной копейки не добавил на благоустройство города! И я думаю никогда и не добавит!!! Мы забываем, что мэры, губернаторы, депутаты, президенты - это СЛУГИ НАРОДА. Они выбираются народом, и народом же должны выбрасываться со службы, если не способны выполнять свою работу!!! Примеров неумения выполнять свою работу этими ребятами предостаточно, но примеров выкидывания - очень мало!!! Пора!!!
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Республика Шкид..

сегодня, 20:18
А прибыль вырастит в других %.
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Ой, спасибочки!

сегодня, 20:02
Мэр продаст всё своё имущество и добавит? Или добавит нам наши же деньги из бюджета? Добрый он наш! Правда за чужой счёт. Нечего тут пиарить этого бездаря!
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Огород48

сегодня, 19:51
Все зеленое будет как в психбольнице.
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город неудачников в черноземье есть

сегодня, 19:40
весь покрытый зеленью, абсолютно весь
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мэр

сегодня, 18:27
Т В К. , это значит, что так журналюга из Г48 захотел назвать свою статейку.
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Т В К.

сегодня, 17:20
Что значит мер добавил , это он из своей зарплаты зделал ? Это наши налоги куда хотим туда и тратим . Он наемный работник и с работой не справляется завтра выганим с волчим билетом. Горожане должны решать куда тратить и какого мера нанимать на работу . Вот истеная демократия а сейчас колхозная.
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Меру

сегодня, 17:19
Лучше грязь с дорог убери. Озеленитель.
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12345

сегодня, 16:45
так он зеленхозу их дают....... чтобы вырастить! 20 млн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а увеличить на 10% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УБРАТЬ ГОРОД НУЖНО ОТ ПЫЛИ! ЗНАКИ ОТЧИСТИТЬ! выровнить хотя бы все знаки пдд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заставить работать людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! жеки, уборщики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в грязи тонем!!!!!!!!!!!!!! ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА ГОСПОДА КОРРЕСПОНДЕНТЫ! В ВАШИХ СИЛАХ больше возможности сделать ЭФИР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Калдырь

сегодня, 16:26
А он добавил из личных сбережений, или это налоги жителей Липецка?
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