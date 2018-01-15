Общество
сегодня, 15:43
На озеленение Липецка мэр добавит 20 миллионов рублей
12 1067
Сергей Иванов призвал увеличить на 10% площадь цветников.
Сегодня на планерке в мэрии глава Липецка Сергей Иванов велел подчиненным настраиваться на весну.
Первым делом, глава Липецка попросил председателя департамента дорог и благоустройства Алексея Бахтина взять на постоянный контроль возможный паводок. Сергей Иванов сказал, что после того, как промерзнет земля, возможны обильные снегопады, что при плюсовых температурах может привести к быстрому его таянию. В свою очередь, Алексей Бахтин сообщил, что силами коммунальных работников будут очищены от мусора и поросли 26 низменных участков в черте города, в которых обычно скапливается, а затем разливается вода.
Глава Липецка поставил задачу перед директором МУП "Зеленхоз" Александром Кулаковым увеличить на 10% этой весной количество цветников. Для реализации замысла "Зеленхозу" будет дополнительно выделено из муниципального бюджета 20 млн рублей.
Первым делом, глава Липецка попросил председателя департамента дорог и благоустройства Алексея Бахтина взять на постоянный контроль возможный паводок. Сергей Иванов сказал, что после того, как промерзнет земля, возможны обильные снегопады, что при плюсовых температурах может привести к быстрому его таянию. В свою очередь, Алексей Бахтин сообщил, что силами коммунальных работников будут очищены от мусора и поросли 26 низменных участков в черте города, в которых обычно скапливается, а затем разливается вода.
Глава Липецка поставил задачу перед директором МУП "Зеленхоз" Александром Кулаковым увеличить на 10% этой весной количество цветников. Для реализации замысла "Зеленхозу" будет дополнительно выделено из муниципального бюджета 20 млн рублей.
12 1067
Владимир
Республика Шкид..
Ой, спасибочки!
Огород48
город неудачников в черноземье есть
мэр
Т В К.
Меру
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Калдырь