Потребность Липецка в объектах соцсферы превышает 32 миллиарда рублей

У чиновников не хватает ни ума, ни денег.

Коту Матроскину принадлежит легендарная фраза: "Средства у нас есть, у нас ума не хватает". И она пришла на ум в ходе выступления на оперативном совещании в мэрии председателя городского департамента экономического развития Екатерины Белокопытовой.



Так, Екатерина Белокопытова сообщила городскому активу о том, что одна из задач администрации Липецка состоит в привлечении средств вышестоящих бюджетов в городскую казну на решение стоящих перед муниципалитетом задач. Так, в прошлом году в муниципальный бюджет дополнительно попало на условиях софинансирования 2,5 млрд рублей, что позволило, в частности, отремонтировать на миллиард городские дороги и взяться за благоустройство Каменного лога. В этом году Липецк получит из федерального и областного бюджетов дополнительно уже 3,5 млрд рублей. Однако муниципалитет мог бы получить и больше средств, если бы не несколько обстоятельств.



Одно из них то, что муниципальный бюджет является дефицитным. Т.е. в нем попросту не хватает средств на софинансирование проектов, предусматривающих строительство новых социальных объектов и реконструкцию уже имеющихся. А денег на это требуется не так уж и много.



- Заложив в муниципальный бюджет 5-6 процентов от стоимости проекта, мы получаем ощутимый результат в формировании комфортной городской среды, - сказала Екатерина Белокопытова.



Но наличие денег - это ещё пол беды. Чтобы попасть в федеральные и областные программы, необходимо грамотно составить техническую документацию. А с этим, как оказалось, в мэрии большие проблемы. По причине нехватки ума у чиновников Липецк не смог попасть в программы финансирования свыше строительства в городе велодорожек, рекультивации полигона "Венера", расчистки прудов, расположенных в городской черте...



- Потребности Липецка в объектах социальной инфраструктуры составляет 32 миллиарда рублей. Из них 20 миллиардов - сфере образования, шесть миллиардов - в физической культуре и спорте, пять с половиной миллиардов - в культуре, - сообщила присутствующим лавный экономист мэрии.



Для улучшения ситуации, по словам Екатерины Белокопытовой, необходимо назначить ответственных в департаментах (т.е. просто найти умных, - прим. GOROD48), разработать "дорожные карты" (кажется, это словосочетание имеет магическое значение - стоит его произнести, как все решится само собой, - прим. GOROD48), и реализовать задуманное.

