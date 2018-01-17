Наша последняя надежда принять у себя участника ЧМ по футболу - Сенегал

Осталась только одна сборная. о планах которой ничего не известно.

Еще в декабре мы писали о том, что большинство сборных-участниц чемпионата мира по футболу-2018 определились с местами своих тренировочных баз в России. В Липецк ехать не захотел никто.

На тот момент у нас оставались лишь два варианта – сборные Нигерии и Сенегала еще не сделали свой выбор. И вот вчера один из этих вариантов тоже отпал – Нигерия выбрала местом дислокации Ессентуки.

По этому поводу губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров радостно пошутил, что ессентукский «нарзан» позволит африканцам высоко подняться в турнирной таблице, но ни в коем случае не обыграть сборную России.

Единственной командой, о планах которой пока ничего неизвестно, остается Сенегал.

Сборная Сенегала в группе Н» проведет матчи в Москве (19 июня с Польшей), Екатеринбурге (24 июня с Японией) и Самаре (28 июня с Колумбией). Теоретически она могла бы поселиться в Липецке по примеру другой команды с «черного континента» Марокко, которая в дни «мундиаля» будет жить и тренироваться в Воронеже. Но шансы увидеть в Липецке Садио Мане из «Ливерпуля», Калиду Кулибали из «Наполи» и с полдюжины «Пап» и «Сиссе» стремятся к нулю.







Основная причина в том, что стадион «Металлург» в Липецке до сих пор не готов. Выбирать недостроенную арену и надежду на русский «авось» не готовы представители разных континентов.

Напомним, что согласно первоначальной документации основные работы на «Металлурге» должны были завершиться в концу 2017 года, а следующие 4 месяца должны были быть посвящены мелким «доделкам», устранению недочетов и подготовке документов. Сейчас же работы еще, можно сказать, в самом разгаре, как внутри стадиона (ремонтируют раздевалки, обещанный пресс-центр еще даже не начинали делать), так и внутри чаши, и на фасадах арены.

По данным GOROD48, работы идут с опозданием и не факт, что их успеют завершить к оговоренному сроку – 1 мая.







Вероятнее всего, и липецкому «Металлургу» не придется торопиться с возвращением с запасного стадиона «Сокол» на главную арену региона.