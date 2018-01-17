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Наша последняя надежда принять у себя участника ЧМ по футболу - Сенегал

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Наша последняя надежда принять у себя участника ЧМ по футболу - Сенегал

Осталась только одна сборная. о планах которой ничего не известно.

Еще в декабре мы писали о том, что большинство сборных-участниц чемпионата мира по футболу-2018 определились с местами своих тренировочных баз в России. В Липецк ехать не захотел никто.

На тот момент у нас оставались лишь два варианта – сборные Нигерии и Сенегала еще не сделали свой выбор. И вот вчера один из этих вариантов тоже отпал – Нигерия выбрала местом дислокации Ессентуки.

По этому поводу губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров радостно пошутил, что ессентукский «нарзан» позволит африканцам высоко подняться в турнирной таблице, но ни в коем случае не обыграть сборную России.

Единственной командой, о планах которой пока ничего неизвестно, остается Сенегал.

Сборная Сенегала в группе Н» проведет матчи в Москве (19 июня с Польшей), Екатеринбурге (24 июня с Японией) и Самаре (28 июня с Колумбией). Теоретически она могла бы поселиться в Липецке по примеру другой команды с «черного континента» Марокко, которая в дни «мундиаля» будет жить и тренироваться в Воронеже. Но шансы увидеть в Липецке Садио Мане из «Ливерпуля», Калиду Кулибали из «Наполи» и с полдюжины «Пап» и «Сиссе» стремятся к нулю.

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Основная причина в том, что стадион «Металлург» в Липецке до сих пор не готов. Выбирать недостроенную арену и надежду на русский «авось» не готовы представители разных континентов.

Напомним, что согласно первоначальной документации основные работы на «Металлурге» должны были завершиться в концу 2017 года, а следующие 4 месяца должны были быть посвящены мелким «доделкам», устранению недочетов и подготовке документов. Сейчас же работы еще, можно сказать, в самом разгаре, как внутри стадиона (ремонтируют раздевалки, обещанный пресс-центр еще даже не начинали делать), так и внутри чаши, и на фасадах арены.

По данным GOROD48, работы идут с опозданием и не факт, что их успеют завершить к оговоренному сроку – 1 мая.

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Вероятнее всего, и липецкому «Металлургу» не придется торопиться с возвращением с запасного стадиона «Сокол» на главную арену региона.

17 825

Комментарии (17)

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газпром нефть

20 минут назад
Бл....даже чёрные в этот засратый город не хотят ехать))))
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учения надо тогда негры приедут

21 минуту назад
надо ФСБ опять учения провести и толстого директора связать
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Водятел

22 минуты назад
А что ГАЗМЯС тоже отказался?
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металлург

34 минуты назад
Не в Тербунск а в Сраньск. Позорище!!!
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липецк срань

36 минут назад
Нынешняя власть в Липецке спорт вообще не развивает. На самом деле в городе нет толкового хозяина и руководителя.
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Светлана

37 минут назад
Отличная демонстрация орг.способностей мэрии и лично Серёжи Иванова (одуванчикоборца): даже с выделенным бюджетом не осилили примитивный ремонт стадиона. Как и с дорогами. Как и со всем...
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WAX

39 минут назад
Просто все узнали какая в Липецке смертность....
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Калдырь

47 минут назад
Пока ещё есть время. Нужно срочно переименовать Липецк в Тербунск. Вдруг кто-то из комнат передумает и решит потренироваться в новом городе.
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липчанин 1

сегодня, 21:05
Очередной бред!
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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 20:54
Недавно на поле развернулся грузовик и испортил газон! Там полная попа!!! Туалет просто ужас! Раздевалки ущербные! Кому это показывать????
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