Общество
сегодня, 15:55
Минус 800 малышей
В Липецке упала рождаемость.
Сегодня руководитель ЗАГСа Липецка Галина Белкина собщила мэру о падении рождаемости.
По словам Галины Белкиной, в Липецке в прошлом году родилось 6275 малышей - на 800 меньше, чем в 2016 году. В то же время показатель смертности остался на сопоставимом уровне - 6778 умерших.
Статистические данные опечалили Сергея Иванова. Не получив ответа на свой вопрос о причинах падения рождаемости, глава Липецка решил, что в ближайшее время проведет по этому поводу совещание.
По словам Галины Белкиной, в Липецке в прошлом году родилось 6275 малышей - на 800 меньше, чем в 2016 году. В то же время показатель смертности остался на сопоставимом уровне - 6778 умерших.
Статистические данные опечалили Сергея Иванова. Не получив ответа на свой вопрос о причинах падения рождаемости, глава Липецка решил, что в ближайшее время проведет по этому поводу совещание.
Бульба
ёпт
"КОБРА"
Друзья вована
))))))
чаки
Мало того что бред
МЕСТНЫЙ
обыватель
Огород48