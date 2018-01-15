Общество

сегодня, 15:55

Минус 800 малышей

66 4304
#Дети
8
Минус 800 малышей

В Липецке упала рождаемость.

Сегодня руководитель ЗАГСа Липецка Галина Белкина собщила мэру о падении рождаемости.

По словам Галины Белкиной, в Липецке в прошлом году родилось 6275 малышей - на 800 меньше, чем в 2016 году. В то же время показатель смертности остался на сопоставимом уровне - 6778 умерших. 

Статистические данные опечалили Сергея Иванова. Не получив ответа на свой вопрос о причинах падения рождаемости, глава Липецка решил, что в ближайшее время проведет по этому поводу совещание.
66 4304
#Дети
8

Комментарии (66)

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Бульба

13 минут назад
Предложение в Германию это интересно..
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ёпт

46 минут назад
Больницы, детские сады позакрывали. В поликлинику по прежнему не попасть. Я, к слову, в последний раз был в поликлинике около 10 лет назад. Квартплата растёт. Каждый год новые налоги выдумывают. Хотя население в последние годы беднеет. Последний нелепый налог это налог на недвижимость по рыночной цене. Об экологии у нас не думают. Это каким же надо быть дурным, чтобы убить в неблагоприятном в экологическом плане Липецке троллейбусный парк. А потом удивляются, почему же смертность растёт, а рождаемость падает
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"КОБРА"

50 минут назад
Зачем изобретать велосипед?! Рождаемость, как и все остальные процессы мироздания цикличны. В 90-е годы был спад рождаемости. И чего вы хотите?! Сегодня рожают те, которые родились в конце 80-х- в начале 2000-х. В те времена уже рожали по одному. ребенку, немногие по два Вот и получается, что сегодня рождается в два раза меньше, чем в те годы.
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Друзья вована

52 минуты назад
Президент России Владимир Путин не забывает проверенных соратников. Очередное доходное место получает клан бывшего директора ФСБ, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Его сын Дмитрий вводится в совет директоров ОАО "Российские железные дороги" и неплохо заработает за счёт пассажиров. Ожидается, что вознаграждение Дмитрия на новом посту будет не меньше, чем в Совете директоров "Газпрома", где он в 2016 году официально обогатился на 48,8 миллиона рублей. Ну и сверх того, Дмитрий Николаевич - высокооплачиваемый президент государственного "Россельхозбанка", убытки которого за 2014-2016 гг. составили почти 180 миллиардов рублей.
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))))))

сегодня, 20:40
Работа в Германии Германия ...Бетонщики= 5-6 евро в час. Арматуршики= 5 евро. Плотники= 5-6 евро. Штукатурка машинная= 3 евро кв.м Фасад мокрый= 11 евро кв.м Сварщики= 5 евро. Гипсокартон= 4 евро. Плиточники, каменщики 6 евро. Аванс 1 раз в неделю Аспирант в области теоретической физики/химииот 1 100 до 1 300 EUR Медицинская сестра в Германиюот 45 000 до 48 000 хахахахах работая на "КЛМН" сварщиком 6 разряда ставка под 70 р в час была аххахаха и отпуск убрали с 42 дней до 35 роисся вперде
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чаки

сегодня, 20:37
6 000 - 800 это очень и очень. А дальше будет ускорение. Народ начинает думать.
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Мало того что бред

сегодня, 20:02
что такое счастье ?, так ещё и с ошибками.
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МЕСТНЫЙ

сегодня, 20:00
За державу обидно ТЕМ , КОМУ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО, ДОЛЖНЫ И БЕЗ ДОКЛАДОВ ЗНАТЬ ПРИЧИНЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ: ПЛОХАЯ ЭКОЛОГИЯ, ОБИЛИЕ НИТРАТОВ И ВСЯКОЙ ГАДОСТИ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА, ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ И ТАРИФЫ, РАЗВАЛЕННАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
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обыватель

сегодня, 19:52
А на что жить и растить детей...з\п мизерные...плодить нищету..
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Огород48

сегодня, 19:49
А по зомбоящику все про Украину да Америку трындят своими проблемами некому заниматся!
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