Минус 800 малышей

В Липецке упала рождаемость.

Сегодня руководитель ЗАГСа Липецка Галина Белкина собщила мэру о падении рождаемости.



По словам Галины Белкиной, в Липецке в прошлом году родилось 6275 малышей - на 800 меньше, чем в 2016 году. В то же время показатель смертности остался на сопоставимом уровне - 6778 умерших.



Статистические данные опечалили Сергея Иванова. Не получив ответа на свой вопрос о причинах падения рождаемости, глава Липецка решил, что в ближайшее время проведет по этому поводу совещание.

