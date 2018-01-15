В Липецке заливают катки

9 "коробок" уже залито

В Липецке начали заливать хоккейные коробки, сообщили в департаменте физкультуры и спорта администрации города. В настоящее время специалисты муниципального автономного учреждения «Спортивный город» готовят площадки в различных районах города,где можно будет бесплатно покататься на коньках и провести соревнования по любому из зимних видов спорта.

Хоккейные коробки уже залиты по адресам:

Ул. Лазарева, 10

Ул. 50 лет НЛМК, 3

Пр. 60 лет СССР, 6

Ул. Космонавтов, 6

Ул. Космонавтов, 29

Ул. Циолковского, 37/2

Ул. Циолковского, 38

Ул. Терешковой, 10/3

Ул. Гагарина, 103/1.

Одновременно свою работу начали ледовые площадки на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя», спортивного комплекса «Сокол», Нижнего парка, парка Победы, парка «Быханов сад» и городского дворца молодежи «Октябрь».

По прогнозам синоптиков, характер погоды в течение ближайших недель существенно не изменится. Ни резкого понижения температуры, ни обильных снегопадов не ожидается. Вместе с тем, сотрудники учреждения «Спортивный город» готовы подарить любителям коньков возможность покататься даже, если количество снега будет минимальным. В этом случае специалисты применят способ, так называемого, «бесснежного залития», когда лед намораживается не на слой снега, а прямо на асфальт, сообщает пресс-служба администрации Липецка.