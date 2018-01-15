сегодня, 18:56
В Липецке заливают катки
9 "коробок" уже залито
В Липецке начали заливать хоккейные коробки, сообщили в департаменте физкультуры и спорта администрации города. В настоящее время специалисты муниципального автономного учреждения «Спортивный город» готовят площадки в различных районах города,где можно будет бесплатно покататься на коньках и провести соревнования по любому из зимних видов спорта.
Хоккейные коробки уже залиты по адресам:
Ул. Лазарева, 10
Ул. 50 лет НЛМК, 3
Пр. 60 лет СССР, 6
Ул. Космонавтов, 6
Ул. Космонавтов, 29
Ул. Циолковского, 37/2
Ул. Циолковского, 38
Ул. Терешковой, 10/3
Ул. Гагарина, 103/1.
Одновременно свою работу начали ледовые площадки на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя», спортивного комплекса «Сокол», Нижнего парка, парка Победы, парка «Быханов сад» и городского дворца молодежи «Октябрь».
По прогнозам синоптиков, характер погоды в течение ближайших недель существенно не изменится. Ни резкого понижения температуры, ни обильных снегопадов не ожидается. Вместе с тем, сотрудники учреждения «Спортивный город» готовы подарить любителям коньков возможность покататься даже, если количество снега будет минимальным. В этом случае специалисты применят способ, так называемого, «бесснежного залития», когда лед намораживается не на слой снега, а прямо на асфальт, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Управдом
007
Иван