Общество

25 минут назад

В Липецкой области признаны ветхими и аварийными 280 многоквартирных домов

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#ЖКХ #жильё
В Липецкой области признаны ветхими и аварийными 280 многоквартирных домов

Улучшения жилищных условий ожидает 6,8 тысячи жителей области.

Как сообщает региональное управление ЖКХ, на реализацию новой программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Липецкой области, которая начнет работать с 2019 года, может потребоваться порядка 5,4 млрд рублей. На текущий момент в регионе признано ветхими и аварийными 280 многоквартирных домов общей площадью 126 тысяч квадратных метров. Улучшения жилищных условий ожидает 6,8 тысячи жителей области. Для них нужно будет построить более 3 тысячи квартир.

В рамках реализации предыдущей программы новые благоустроенные жилые помещения в 2013-2017 годах получили 4,3 тысячи человек. Было расселено 219 аварийных домов общей площадью 71,8 тысяч квадратных метров. Государству эта программа только в Липецкой области обошлась в 2,76 млрд рублей. 1 млрд рублей выделили из федерального, 1,76 млрд рублей - из областного и местных бюджетов.
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#ЖКХ #жильё

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