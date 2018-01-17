Общество

сегодня, 16:18

Липецкие чиновники пошли в народ за решением по опостылевшей пробке

30 5519
#пробка #транспорт #инициатива #опрос
5
Липецкие чиновники пошли в народ за решением по опостылевшей пробке

А также — за советом для сложного перекрестка.

Администрация Липецкого района вынесла на обсуждение пользователей сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» два вопроса, связанные с транспортным сообщением в Липецке и пригороде.

Первая ситуация касается уже ставшей привычной пробки на въезде в Липецк со стороны Воронежа. Авторы сбора инициатив по решению проблемы указывают, что по утрам в районе развлекательного комплекса "Славянский" на автодороге «Подъезд к городу Липецку» от автодороги М-4 "Дон" образовываются длинные "пробки".

Второй вопрос — перекресток у сел Боринское и Крутые Хутора. Здесь возможна установка светофора. Чиновники интересуются у липчан, сможет ли автоматический регулировщик повысить безопасность на участке.

Сбор мнений и конструктивных предложений открыт до 17 февраля. На основе ответов будет принято окончательное решение.
30 5519
#пробка #транспорт #инициатива #опрос
5

Комментарии (30)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Народный контроль

17 минут назад
Я понимаю, специалистов в Пипецке нет, т.к. "Чиновники интересуются у липчан, сможет ли автоматический регулировщик повысить безопасность на участке". Они бы еще к гадалке сходили бы!
ответить

Им нужно пойти в том направлении,где нет

18 минут назад
Пробок и нет желающих идти по своей воле.И вот почему-они САМИ справиться не могут,НО с радостью перекладывают ее на плечи липчан.Потом они так и скажут-вы же сами так решили на портале неадекватных...А проблема эта-СИСТЕМНАЯ,ее в принципе можно решить,НО не при этой власти.И вот почему-в этой стране НЕ ВСЕ РАВНЫ ПЕРЕД ЗАКОНОМ и однозначно появятся их детишки,женушки,родственники или сами же чинуши,которым ну очень нужно по встречке,побыстрее,ну и пр.,а гайцы пойдут им навстечу и нас-простых смертных будут маритновать в пробке,а како-нибудь иванов-королев-путилин-им ДАЙ ДОРОГУ и впереди будет ехать машина сопровождения и прижимать нас по обочинам.Это во-первых.А вот вторых,-ДОРОГИ НАДО СТРОИТЬ НОВЫЕ ПОД СЕГОДНЯШНЕЕ ВРЕМЯ,а не дырки в них заделывать.ВСЕ дороги в т.ч. и эта-были СПРОЕКТИРОВАНЫ под нужды Липецка 60-х годов,тогда были др. авто,др. потребности и пр.Вот и все решение!Будет смена власти-все наладится.А этого они НЕ ХОТЯТ...
ответить

Как небыло так и нет

39 минут назад
С Елецкое нет дороги.
ответить

Комуняка.

45 минут назад
Сергей 13, понятно как надо решать проблему,это всем надо ездыкать на служебном транспорте а Вам на автобусе,спасибо за дельный совет решения проблемы,могли бы и не писать.
ответить

Липчанин.

49 минут назад
житель,Липецка.А это что мало,зависать по столько,больше дел нет как в них стоять??? В это-то и вся проблема города,если можно устранить проблему,так что не решить задачу или лучше толкаться да время терять???
ответить

Сергей 13

50 минут назад
Чтобы не было пробок,нужно,чтобы людям стало выгодно ездить на работу на автобусе,для этого нужно большое количество нормального транспорта,а не нынешних скотовозок,набитых битком.Я еду на служебном,сел,и спишь всю дорогу,и мне нафиг не нужно руль крутить и бензин жечь.Других вариантов решения данной проблемы нет,точнее,они более затратные.
ответить

Бывший водитель рикши.

53 минуты назад
,xitr, есть конечно и со стороны чаплыгина и в сторону чаплыгина,еще не доезжая мостов в обоих направлениях.Там только МОСТ,поставить ограждения,чтобы не перелазили и не обходили,а светофор к бабаю.
ответить

житель

59 минут назад
Пробки длятся максимум 40 минут,утром и вечером. чем проблема...
ответить

352

сегодня, 21:01
Сокольский житель, братуха,там так и будет пробка постоянно из-за светофора,они-то и устраивают везде пробки,я на автобусе на 352-м работал несколько лет,этот переход"41-я школа"так достал в часы-пик,после только гонки мимо остановок спасали время нагнать либо если уж совсем далеко опоздал(+дтп),то рейс пропускать,иначе никак.Там ситуацию спасет только надземный переход как в Подгоренском направлении.Пешеходы идут постоянно особенно школьники тянутся и каждый на кнопку.Вряд ли там решится то-то,пока только увы,заторы по часу((.
ответить

Алекс

сегодня, 20:35
Да везде на подьездах прбки. У петровича колпак отобрать пускай тоже стоит в них
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

У уличных торговцев отобрали носки
#Уличная торговля #проверки
43
У уличных торговцев отобрали носки

сегодня, 19:26

Общество
Липецкие школьники примерят на себя роль журналистов времен Великой Отечественной войны
#Память #Великая Отечественная #Сталинградская битва
2
Липецкие школьники примерят на себя роль журналистов времен Великой Отечественной войны

сегодня, 17:22

Общество
Липчан призывают бить тревогу, если они обнаружат на прилавках опасный жиросжигатель
#Отрава #здоровье
6
Липчан призывают бить тревогу, если они обнаружат на прилавках опасный жиросжигатель

сегодня, 17:21

Общество
МЧС представило уточненный список мест для крещенских купаний
#Крещение
15
МЧС представило уточненный список мест для крещенских купаний

сегодня, 15:58

Общество
Липецкие КВН-щики попали в Премьер-лигу
#КВН #фестиваль #Сочи
8
Липецкие КВН-щики попали в Премьер-лигу

сегодня, 15:33

Общество
В новых микрорайонах Липецка посадят аллеи памяти
#День Победы #9 мая
7
В новых микрорайонах Липецка посадят аллеи памяти

сегодня, 15:19

Общество