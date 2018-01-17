Общество
сегодня, 16:18
Липецкие чиновники пошли в народ за решением по опостылевшей пробке
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А также — за советом для сложного перекрестка.
Администрация Липецкого района вынесла на обсуждение пользователей сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» два вопроса, связанные с транспортным сообщением в Липецке и пригороде.
Первая ситуация касается уже ставшей привычной пробки на въезде в Липецк со стороны Воронежа. Авторы сбора инициатив по решению проблемы указывают, что по утрам в районе развлекательного комплекса "Славянский" на автодороге «Подъезд к городу Липецку» от автодороги М-4 "Дон" образовываются длинные "пробки".
Второй вопрос — перекресток у сел Боринское и Крутые Хутора. Здесь возможна установка светофора. Чиновники интересуются у липчан, сможет ли автоматический регулировщик повысить безопасность на участке.
Сбор мнений и конструктивных предложений открыт до 17 февраля. На основе ответов будет принято окончательное решение.
Первая ситуация касается уже ставшей привычной пробки на въезде в Липецк со стороны Воронежа. Авторы сбора инициатив по решению проблемы указывают, что по утрам в районе развлекательного комплекса "Славянский" на автодороге «Подъезд к городу Липецку» от автодороги М-4 "Дон" образовываются длинные "пробки".
Второй вопрос — перекресток у сел Боринское и Крутые Хутора. Здесь возможна установка светофора. Чиновники интересуются у липчан, сможет ли автоматический регулировщик повысить безопасность на участке.
Сбор мнений и конструктивных предложений открыт до 17 февраля. На основе ответов будет принято окончательное решение.
30 5519
Народный контроль
Им нужно пойти в том направлении,где нет
Как небыло так и нет
Комуняка.
Липчанин.
Сергей 13
Бывший водитель рикши.
житель
352
Алекс