Происшествия

25 минут назад

Липчанин бросился с ножом на своих отца и мать

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#угроза убийством #суд #приговор
Липчанин бросился с ножом на своих отца и мать

Непутевый сын был пьян.

Мировой судья СУ №1 Левобережного района Липецка рассмотрел обвинение в угрозах убийством в отношении местного жителя. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления, а также за воровство.

Как указано в приговоре, обе угрозы убийством липчанин высказал в пьяном состоянии. Свои намерения расправы мужчина подкреплял взятым в руки кухонным ножом. Все конфликты происходили дома у подсудимого. Там его целью выступили самые родные люди. Сначала непутевый сын бросился с ножом на отца, а потом — и на мать. Родителям подсудимого пришлось обратиться за защитой в правоохранительные органы.

При вынесении приговора суд учел то, что мужчина не имеет легального дохода, уже более 10 лет страдает от алкоголизма, ведет антиобщественный образ жизни, злоупотребляет спиртным. Подсудимый полностью признал свою вину.

Суд признал мужчину виновным и наказал его по совокупности приговоров двумя годами лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Липчанина взяли под стражу в зале суда.
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#угроза убийством #суд #приговор

Комментарии (3)

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как

8 минут назад
Один ублюдок девочку на смерть сбил, и скрылся с место, ему дали 3 года условно.
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10 минут назад
вау, чтобы в твоем кишлаке каждый нарик так делал
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вау

18 минут назад
Молодец,крассава!!!!!!!!!
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