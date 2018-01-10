В Грязинском районе в водоёме ищут предполагаемого утопленника

Рядом с рекой обнаружены вещи мужчины.

В Грязинском районе в водоёме ищут тело мужчины. Эту информацию GOROR48 подтвердила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова.



Как рассказали GOROD48 в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, поиски предполагаемого утопленника ведутся в районе населённого пункта Ярлуково около бывшей базы отдыха МВД при входе реки Матыра в Матырское водохранилище.



В заводке реки были обнаружены вещи мужчины. В 13.15 в Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступил сигнал из органов полиции об обнаружении вещей пропавшего - ранее велись его наземные поиски. Была вызвана группа водолазов, которые с 13:50 по настоящее время проводят поиски предполагаемого утопленника.

