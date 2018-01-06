Столетию авиационной истории Липецка посвятят выставку

Музей Липецкого авиацентра посетили 2000 человек.

Музей Липецкого авиацентра основан в 1980 году. С момента начала работы основой деятельности музея является сохранение исторических ценностей и традиций военной авиации России, военно-патриотическое воспитание личного состава частей Центра, а также молодёжи города и районов области.



Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, в минувшем году красной нитью деятельности музея была работа по пропаганде военной службы направленная на привлечение молодежи в военные учебные заведения Воздушно-космических сил и службу по контракту.



Музей регулярно посещают делегации, прибывающие в Центр для ознакомления с его деятельностью, участники сборов, слушатели центральных офицерских курсов. В частности летчики Сербии, участники совместного учения «Барс-2017», хоккейная команда легенд хоккея и известных российских артистов « Звездный десант», делегация республики Ингушетии во главе с Ю. Евкуровым, участники семинара « Под защитой солдатских матерей», молодые офицеры-выпускники 2017 года, солдаты и сержанты частей авиацентра. Особенно интенсивная посещаемость во время месячников оборонно-массовой работы, проводимых в предверии Дня защитника Отечества, Дня Победы и сборов с допризывной молодёжью.



В 2017 году в музее Липецкого авиацентра проведено 96 экскурсий, его посетили около 2000 человек.



С прошлого года посетителям демонстрируют видеоролики полетов пилотажных групп авиацентра, кроме того музей пополнился новыми экспонатами в частности манекеном пилота Военно-воздушных сил Советского Союза в форме образца 30-х годов, маленькими бюстами граждан, прославивших Россию проекта «Аллея российской славы» и разделом, посвященным участию липецких летчиков в Международных армейских играх 2017 году в Китайской Народной Республике. Проводится работа по подготовке экспозиции посвященной 100-летию авиационной истории Липецка - юбилей отмечается в 2018 году.



В музее проводятся встречи ветеранов Липецкого авиагарнизона, чествование юбиляров, посвящение школьников в кадеты и юнармейцы, а также другие мероприятия военно-патриотического характера. Здесь концентрируются воспоминания авиаторов разных поколений. На основе имеющихся в музее документов готовятся материалы для средств массовой информации по истории авиации.



С 2014 года музей возглавляет Павел Рухлин.