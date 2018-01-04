Затянувшаяся осень некоторых радует.

На новогодних каникулах липчане ходят по грибы.



- За окном 3 января, а мы собираем вешенки в лесу по Тамбовской трассе, - рассказала GOROD48 одна из читательниц и даже поделилась фотографиями. - А у родителей в Грязях во дворе расцвели ромашки!



При этом любители тихой охоты отмечают, что подснежников в лесу нет - только грибы.