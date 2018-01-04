Общество
вчера, 19:00
На новогодних каникулах липчане ходят по грибы
17 6219
Затянувшаяся осень некоторых радует.
На новогодних каникулах липчане ходят по грибы.
- За окном 3 января, а мы собираем вешенки в лесу по Тамбовской трассе, - рассказала GOROD48 одна из читательниц и даже поделилась фотографиями. - А у родителей в Грязях во дворе расцвели ромашки!
При этом любители тихой охоты отмечают, что подснежников в лесу нет - только грибы.
- За окном 3 января, а мы собираем вешенки в лесу по Тамбовской трассе, - рассказала GOROD48 одна из читательниц и даже поделилась фотографиями. - А у родителей в Грязях во дворе расцвели ромашки!
При этом любители тихой охоты отмечают, что подснежников в лесу нет - только грибы.
17 6219
Галина Абалихина
Грибает
Roki
Грибник
Скоро почки расцветут
отсюда
Алексей
водятла
Алина
Оля