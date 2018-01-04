Общество

вчера, 19:00

На новогодних каникулах липчане ходят по грибы

17 6219
#Новый год
7
На новогодних каникулах липчане ходят по грибы

Затянувшаяся осень некоторых радует.

На новогодних каникулах липчане ходят по грибы.

- За окном 3 января, а мы собираем вешенки в лесу по Тамбовской трассе, - рассказала GOROD48 одна из читательниц и даже поделилась фотографиями. - А у родителей в Грязях во дворе расцвели ромашки!

При этом любители тихой охоты отмечают, что подснежников в лесу нет - только грибы.
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17 6219
#Новый год
7

Комментарии (17)

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Галина Абалихина

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Грибает

сегодня, 02:56
А мы свинухов набрали в июне.
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Roki

сегодня, 02:27
Оголодавший липчанин рад
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Грибник

сегодня, 02:04
Собирать грибы "по Тамбовской трассе" опасно. Вдоль дорог нельзя.
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Скоро почки расцветут

сегодня, 01:08
Мы не ходим за грибами, мы ходим за подснежниками.
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отсюда

сегодня, 01:06
Вера, вот что это за слово такое "мёденный" ? Полагаю, что истоки этого диалектизма только в Липецкой области, т.к. ни один поисковик даже не находит его. А вообще у этого качественного прилагательного есть определённый вкус ? Потому как нонсенс получается, что и сладкое, и солёное одинаково могут быть мёденными.
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Алексей

сегодня, 00:39
А где на Тамбовке?
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водятла

вчера, 23:45
зачем ехать в автобусе когда есть метро
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Алина

вчера, 23:44
Скоро как в Сев.Кореи траву будем собирать и лепешки печь!!!
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Оля

вчера, 23:26
А мы мухоморов ведерко
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