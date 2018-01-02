Происшествия

сегодня, 09:50

С липецкой высотки упал 38-летний мужчина

46 11280
#падение с высоты
4
С липецкой высотки упал 38-летний мужчина

Он встретил Новый год, но не прожил в нем и дня.

1 января праздничное настроение жильцов "свечки" по улице Яна Берзина, 9 было нарушено ЧП: с 14 этажа многоэтажки на землю упал 38-летний мужчина.

В обстоятельствах его трагической смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов.     
46 11280
#падение с высоты
4

Комментарии (46)

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666

18 минут назад
весело весело встретил новый год)
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Бедные жители первых этажей

29 минут назад
В таких многоэтажках ох как много дэрьма мимо нас по канализации пролетает. Многоэтажки это зло, деревенские так жить не могут. Вот некоторые даже летают.
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Ганс

32 минуты назад
Хохленок индезит, сосать тебе не переслать.Ятак думаю сейчас.
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Знахарь

55 минут назад
Город авиасов и вредных газов
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Шурик

сегодня, 16:50
птичку жалко
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007 брук бонд

сегодня, 16:33
удивительны крестьянские дети
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666

сегодня, 16:26
Хохленок индезит, Я маме твоей за щёку давал когда ты вылазил из неё!
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123

сегодня, 16:24
закрыть решетками все цокольные балконы и чердаки на замок
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Zxcvbnm

сегодня, 16:20
предложение , всем выдать парашуты
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Илона.

сегодня, 15:38
Высотка 20-ти этажная находится по адресу Яна Берзина дом 2, а дом 9 - совсем в другой стороне, на первом этаже магазин Пятёрочка. Дебилы липецкие. Все.
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