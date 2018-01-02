Происшествия
сегодня, 09:50
С липецкой высотки упал 38-летний мужчина
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Он встретил Новый год, но не прожил в нем и дня.
1 января праздничное настроение жильцов "свечки" по улице Яна Берзина, 9 было нарушено ЧП: с 14 этажа многоэтажки на землю упал 38-летний мужчина.
В обстоятельствах его трагической смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов.
В обстоятельствах его трагической смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов.
46 11280
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Бедные жители первых этажей
Ганс
Знахарь
Шурик
007 брук бонд
666
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Илона.