С липецкой высотки упал 38-летний мужчина

Он встретил Новый год, но не прожил в нем и дня.

1 января праздничное настроение жильцов "свечки" по улице Яна Берзина, 9 было нарушено ЧП: с 14 этажа многоэтажки на землю упал 38-летний мужчина.



В обстоятельствах его трагической смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов.