В микрорайоне «Елецкий» появилась новая школа

Образовательное учреждение, рассчитанное на 800 учащихся, появилось в «Елецком» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы.

Строительство школы началось в декабре 2016, а завершилось в декабре 2017. Работы выполнены ООО «Липецксантехмонтаж-1». На эти цели из федерального и регионального бюджетов направлено порядка 607 млн. рублей. Постигать азы точных и гуманитарных наук здесь будут 800 учащихся. Это позволит разгрузить образовательное учреждение №29 микрорайона «Университетский», которое сегодня работает в две смены. Также детей, проживающих в «Елецком», принимают в школы №№ 18, 59, 65.

В новом учреждении будут обучаться в одну смену дети с 1 по 11 классы. Для малышей предусмотрен отдельный блок помещений и внутренний дворик, где они смогут подышать свежим воздухом и отдохнуть от занятий. Согласно нормативам, площадь учебных кабинетов принята из расчета 2,5 м2 на каждого ребенка. Там, где это необходимо, классные комнаты оборудованы лабораториями. Укрепить силы, а также повысить выносливость ребятам помогут занятия в спортивных залах. Кроме того, в школе есть два бассейна, один из которых – 8 на 6 метров - рассчитан на малышей, другой - 25 на 16 метров - смогут посещать как подростки, так и их родители. Развивать и демонстрировать свои творческие способности мальчишки и девчонки будут в просторном актовом зале на 300 мест. При нем также предусмотрены костюмерная и инвентарная комнаты. Подкрепиться в перерывах между уроками ребята смогут в столовой с обеденным залом на 250 посетителей.

Предполагается, что свои двери для учеников школа откроет в новом 2018 году, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.