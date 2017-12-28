За новые купюры на Центральном рынке нам не продали ни хрена*

Продавцы в упор не узнают ни 200 рублей, ни 2000.

* Хрен в данном контексте употреблен как растение семейства Armoracia, которое используют в пищу.

Ура, ура, ура!!! Наша область добилась очередного крупного экономического, технологического и, не побоимся этого слова, финансового скачка. В регион поступили новые купюры Банка России, выпущенные в 2017 году, номиналом в две тысячи рублей с изображением космодрома «Восточный» и Русского моста во Владивостоке и 200 рублей с видами Крыма.

Став одними из первых обладателей «новых денег», мы тут же решили их истратить и побежали на Центральный рынок. Однако в родную редакцию мы в итоге вернулись без новогодней елки, торта, свежего гуся, стелек для валенок, сборника кроссвордов, ведра яблок, веника, новой подушки, игрушечного лося-качалки. Все это нам не продали, потому… что продавцы не узнали новых расчетных знаков….

«Атас, опять проверка!»

Эх, а планов у нас было…. Понакупим всего и отметим сразу два праздника – предстоящий Новый год и выход купюр в два раза выше номиналом, чем прежние.

Деньги «ляжку жгли», поэтому еще в подземном переходе у Центрального рынка мы решили «освоить часть средств», купив новогоднюю мишуру и яркие шарики. Но здесь нас ждал «облом», причем вовсе не по причине того, что продавцы не понимали, что за синяя и зеленая бумажка в наших руках. Просто торговцев в переходе гоняют чуть ли не каждый день и, едва завидев камеру, они пускались наутек. Некоторые достигли в этом особого мастерства: лоток на колесах сворачивали мигом и уже через пару секунд катили подальше от нас, приняв за проверяющих. По торговым рядам слух о людях с камерой распространился со скоростью пожара и завершали мы свой рейд по переходу, как Наполеон в конце Великого отступления из России – среди следов сбежавшего населения и брошенного ненужного хлама.

«Идите отсюда, мошенники!»

Ну да ладно, то – подземный переход. Но выбравшись наружу, мы тоже не ощутили, что кому-то желанны.

- Это что такое? Вы мне деньги давайте, а не эти ваши бумажки, - гаркнула продавщица овощей местного производства.

Мы попытались привести доводы, вспомнили о Центробанке, но в ответ услышали:

- Катитесь отсюда мошенники! И тыкву мою руками не трогайте! Я сейчас полицию вызову!

Поняв, что проблемы с законом нам не к чему, мы воззвали к голосу разума другой продавщицы.

- Отличный гусь к новогоднему столу всего за тысячу рублей, - позвала нас женщина.

- А сдача найдется с двух тысяч? – уточнили мы.

В ответ раздался дружный смех сразу нескольких продавцов, убежденных, что 2-тысячных купюр по-прежнему не бывает в природе.

- Что-о-о! – Сменила милость на гнев торговка гусями, - Уберите свои фантики! Не мешайте торговле! Лучше идите отсюда…

Ну мы и пошли. Туда, где новые деньги, казалось, должны принимать без разговоров – в структуру, относящуюся к государственному органу – Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям. Проще говоря – в газетный киоск.

Увесистый том сканвордов продавщица швырнула нам на прилавок так, словно мы его собирались ловить на лету. Но тут же, видимо, сама пожалела, что с нами связалась.

- У меня с этой вашей бумажки… эээ… сдачи нету! – Мгновенно нашлась она.

- Как нет сдачи с 200 рублей, вы же с утра торгуете, а сейчас уже час дня.

- Нет и все, - выпалила женщина и забрала сканворды. И тут облом.

- Неужели вы не слышали ничего про новые купюры? - осторожно начали мы разговор с торговкой мясом, у которой собирались купить свиную голову, вспомнив, что одна голова – хорошо. А две еще лучше.

- Слышала, но ни разу их не видела, - неуверенно подняла на нас глаза дама. Потом немного потеребила купюру и приняла окончательное решение, - Таких денег я раньше никогда не видела, поэтому не возьму.







Купюры согласились взять цыгане

Впрочем, мы покривили бы душой, если бы сказали, что абсолютно никто не узнал новые денежные знаки.

Наследники торговых традиций чуть ли не древних Финикии и Вавилона не зря славятся тем, что всегда узнают первыми все, что касается денег. Как раз к опыту предков и обратилась молодая цыганка, когда мы ей дали 200 новых рублей.

- Папа, подойди сюда, здесь деньги какие-то непонятные, - позвала она крупного мужчину, который мигом все «разрулил»: повертел купюру в руках, расплылся в улыбке и согласился ее принять. И еще посоветовал купить второй плед.

Обратная сторона «звезды»

Другие наши хождения были по большей части безрезультатными. То один, то другой из нас пытался что-нибудь купить, мы, взывали к логике, цитировали политиков и Центробанк, включали обаяние. Ничего не помогало.

Однажды нам достался небольшой кусочек славы, а потом – на орехи. Продавщица веников заявила, что читала на GOROD48 о том, что новые купюры якобы пока не имеют хождения, как платежное средство. Здесь мы ставим 18 восклицательных знаков, потому что наш сайт ничего такого не писал.

- Часто заходите на GOROD48? – осведомились мы.

- Каждый день, ведь нужно где-то узнавать новости. А на этом сайте они их больше всего, и всегда все оперативно.

Получив хоть какое-то моральное удовлетворение и попрощавшись, мы направились к выходу из рынка. Но дама нас догнала, спросила, зачем мы ее снимали, и потребовала удалить запись.

- Вы вообще кто? – в голосе зазвучали металлические нотки. Увидев перед собой два редакционных удостоверения и выслушав вежливый рассказ о том, что для съемки в общественных местах журналисту разрешение не нужно, продавщица вдруг нас обозвала нехорошими словами.

Мы покину ли рынок, беседуя о том, что не зря, видимо, иногда нам ставят в вину, что, судя по комментариям на сайте, не все наши читатели являются добрыми и тактичными людьми.

А в другом месте одного из нас, по имени Игорь Васильевич, вдруг узнали в лицо.

- Я вас знаю! – сообщила продавщица зелени. - Кстати, вы могли бы мне помочь. Дело в том, что у меня обворовали частный дом….

Я, напарник «Васильевича», услышал его голос: «Это вам не к журналистам, а в полицию». Когда повернул голову, моего товарища на этом месте уже не было…

«Хоть хрена продайте...»

Вконец отчаявшись, мы решили купить хотя бы символ нашего сегодняшнего фиаско с новыми купюрами, а именно – немного свежего хрена. Чем закончилась эта затея? Наверное, вы уже догадались – хрена нам тоже не продали.



Говорят, что деньги не должны лежать мертвым грузом. Но по-другому пока никак не получатся!

