Интернет и печатные СМИ - «вместо» или «вместе»?



Станут ли печатные СМИ пережитком прошлого, или смогут развиваться параллельно с современными информационными электронными технологиями — этот вопрос обсудили участники круглого стола по распространению печатных СМИ в Липецкой области.



Он состоялся в рамках четвертого фестиваля «Читающий Липецк» в областной универсальной научной библиотеке. Собеседниками в дискуссии стали руководители Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, областной администрации, издатели и распространители печатной продукции.

Действительно ли эра бумажных СМИ подходит к концу, уступая место электронным? Как печатные издания помогают привить любовь к чтению? — эти вопросы определили темы обсуждения. Участники также уделили внимание проблеме распространения периодики.

Статистика, которую привел в начале круглого стола заместитель главы администрации Липецкой области Александр Никонов, обнадеживает — особенно на фоне общероссийских тенденций:

- Есть мнение, что бумажная периодика доживает свои последние дни. Косвенным подтверждением является сокращение числа киосков по продаже печатной продукции во многих регионах страны. Пример нашей области показывает — это не так, и у бумажных информационных носителей есть своя аудитория. В последний год в регионе выросла подписка: ненамного, всего на 0,8%, однако на фоне повсеместного падения тиражей — рост печати в нашей области свидетельствует о том, что липчане хотят читать свежую прессу.

Высока доля тех, кто приобретает печатную продукцию в розницу: за последнее десятилетие число газетных киосков в области росло. Газетно-журнальная продукция в них составляет до 80% ассортимента, остальное - сопутствующие товары (канцелярия, игрушки, книги). И никаких продуктов питания, табачной продукции, что можно наблюдать в других регионах.

- Пример Липецка убеждает в том, что бумажная пресса не умрет, хотя ее ждут неизбежные изменения, - отметила начальник управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Светлана Дзюбинская. - Газеты и журналы перестают быть новостным агрегатом — эту роль берет на себя интернет, который транслирует информацию в режиме реального времени. Газета не успеет по оперативности за электронными изданиями. Но у традиционных СМИ появляется новый вектор развития: они могут уделять больше внимания аналитическим материалам, тематическим направлениям, также тому, чтобы нести культуру. Таким образом, интернет оказывается не конкурентом, а дополнительным каналом распространения, охватывает новый пласт потенциальных читателей.

Чтобы пресса жила, необходимо взаимодействие издателей и распространителей. Липецкая область является удачным примером такого сотрудничества благодаря эффективной работе липецкой «Р.О.С.Печати» - единственной сохранившейся киосковой сети. В нынешнем году ее бессменный руководитель Валентина Полуказакова получила национальную премию «Медиа-Менеджер России». Чего стоит организация пунктов доставки прессы для тех, кто выписывает периодику, но не хочет использовать почтовый ящик в собственном подъезде. Новый номер обязательно сохранят в ближайшем почтовом киоске. Наряду с традиционной прочнее входит в жизнь электронная подписка — для тех, кто использует гаджеты чаще бумаги. Это очень удобно, учитывая, что Почта России сегодня не может обеспечить своевременную доставку прессы читателям. Разносить пешком газеты за четыре тысячи рублей сегодня мало кто соглашается. Поэтому управление по делам печати, телерадиовещания и связи направило ряд предложений в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и соответствующие комитеты Государственной Думы о повышения заработной платы почтальонам.