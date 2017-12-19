Общество

сегодня, 15:36

Копить не стоит

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#деньги
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Копить не стоит

За обмен мелочи на ассигнации банки берут сто рублей комиссионных.   

Многие копят деньги к какому-то празднику. Бросают мелочь в бутылку или свинью-копилку, а потом вынимают и покупают на сбережения подарок себе или любимому человеку. Но вот беда - мелочь сегодня никому не нужна. Ну, разве что в сети мелких магазинов с вас потребуют копейки. В любом другом магазине сейчас округляют цену покупки до рубля, а от пяти- и десятикопеечных монет отказываются. Вот и валяются они под ногами, не нужные даже нищим.

В редакции GOROD48 тоже стояли две бутылки, в которые сотрудники бросали десятикопеечные монеты. А сегодня мы решили сбагрить их в банк, взять "настоящие деньги" и накрыть на них праздничный стол.

- Ну, тыщи две накопили, точно! - сказал один наш корреспондент, прикинув на глаз содержимое поллитровки из-под минералки и литровой винной бутылки.

- Не, две с половиной! - сказала другая наша сотрудница, с трудом приподняв "винную" копилку.

В банке нас ожидал облом. В кассе сказали, что за обмен мелочи они берут сто рублей комиссии. Но "переговорщику" удалось убедить кассиршу обменять мелочь бесплатно. Во-первых, где это видано: менять русские деньги на русские с комиссией! Во-вторых, опять же журналистское расследование.

Вторая проблема с обменом возникла тогда, когда пузатая винная бутылка не пролезла в выдвижной ящик, который подала клиенту кассирша. Ее решили быстро - 10-копеечные монеты легко были пересыпаны из широкого горлышка в переданный нам холщовый мешок. Затык случился со второй бутылкой, из-под минералки "Архыз". Через ее узкое горлышко монеты отказывались выскакивать категорически.

Эту проблему мы решили просто. Вышли на улицу и грохнули предварительно положенную в такой же матерчатый мешок бутылку об угол банка. Выбрав крупные осколки стекла, мы аккуратно, по нескольку штук, переложили мелочь в другой мешок.

- 340 рублей 40 копеек, - сказали нам банковские работницы, пересыпав монетки в бункер специальной счетной машины.

- Пф-ф-ф! - выдохнули мы. "Карнавала не будет!"

На эту сумму мы решили купить торт.                  

Кстати, в банке нам подсказали лайфхак - если вы не хотите платить комиссию за обмен и пересчет монет, нужно попросить операционистку сделать приходный кассовый ордер на пополнение своего счета или пластиковой карты. Кассир бесплатно примет любое количество мелочи, а деньги зачислит на карту или депозит. 
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#деньги
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Комментарии (1)

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WikiLeaks

21 минуту назад
Мы до Ваших кубышек всегда доберемся! не стоит копить,придумаем штрафы .инфляцию и прочие нам благодияния
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