В Липецкой области поймали ещё одного ёлочного браконьера

А легально заготовили уже 17237 сосен.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Владимир Свинцов, в Липецкой области поймали уже второго ёлочного браконьера, и снова в Усманском районе.

Мужчину задержали с одной срубленной сосной. Теперь ему придётся заплатить штраф за срубленную сосну в размере 3000 рублей плюс 3014 рублей компенсировать в качестве ущерба, нанесённого природе. Кстати, за два срубленных дерева последует уже уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.

Купить ёлку куда дешевле, чем срубить самому. Живое дерево к Новому году в Липецкой области в этом году обойдётся, в среднем, в 293 рубля. Но это - если покупать его непосредственно у лесхоза.

На сегодняшний день в Липецкой области уже заготовлено 17237 сосен - то есть больше половины от плана. Больше всего деревьев — 8000 срубили в Тербунском лесхозе. Напомним, всего к Новому году в Липецкой области заготовят около 30 тысяч штук сосен. Рубка уже идёт во всех 10 лесхозах региона. В этом году рубят деревья на специальных плантациях, которые посадили в 2007-2011 годах. Пока срубленные сосны хранятся на складах - к реализации приступят ближе к 20 декабря.



Напомним, 1 декабря в нашем регионе стартовала усиленная охрана хвойного молодняка - операция "Новогодняя ель". Операция "Новогодняя ель" продлится с 1 по 31 декабря. Леса патрулируют круглосуточно.

В целях пресечения незаконных рубок леса в настоящее время в России предусмотрена административная и уголовная ответственность. Основным критерием разграничения уголовной и административной ответственности является значительный размер ущерба, причиненного посягательством, который для отнесения его к преступлению должен превышать пять тысяч рублей.



Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений с причинением значительного ущерба, в крупном или особо крупном размере наступает по частям 1-3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ. За совершение данного преступления законом предусмотрено назначение наказания в виде штрафа, принудительных работ либо лишение свободы сроком до 7 лет, в том числе возможно назначение дополнительного вида наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



В случае, если в результате совершение незаконной рубки лесных насаждений или самовольного выкапывания в лесах деревьев причиненный природным ресурсам ущерб не достигает 5 тысяч рублей, то за такие противоправные действия наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ.

В случае, если указанные неправомерные действия совершены с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе, то предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ. За совершение действий по приобретению, хранению, перевозки или сбыту заведомо незаконно заготовленной древесины правонарушителю грозит административное наказание по ч. 3 ст. 8.28 КоАП РФ. За совершение указанных неправомерных действий предусмотрено административное наказание в виде штрафа, максимальный размер которого достигает 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей – для должностных лиц, до 700 тысяч рублей - для юридических лиц. Кроме того, по результатам рассмотрения административного дела может быть принято решение о конфискации продукции незаконного природопользования и орудий совершения административного правонарушения.