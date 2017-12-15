В Липецке проходит единый информационный день ОГЭ

В программе единого информационного дня различные тренинги, мастер-классы и другие мероприятия.

В Липецке стартовал единый информационный день «ОГЭ – 2018: Знаю! Умею! Действую!». Как сообщает пресс-служба департамента образования, в мероприятии принимают участие около 5000 выпускников 9-х классов.

В программе единого информационного дня различные тренинги, мастер-классы и другие мероприятия, которые будут организованы школами города. Кроме того, в режиме веб-конференции состоятся информационные вебинары для учащихся 9-х классов и классных руководителей 9-х классов «ОГЭ – 2018: что нужно знать выпускнику», «Твой выбор – твое будущее» (в этом вебинаре примут участие представители учреждений среднего профессионального образования). В режиме веб-конференции пройдут и общегородское анкетирование «ОГЭ – 2018: что вы знаете?», муниципальное родительское собрание «ОГЭ в вопросах и ответах».

Завершится единый информационный день школьными родительскими собраниями «Интеграция усилий учащихся, их родителей и педагогов для успешной сдачи экзаменов в 2018 году».

Сегодня утром с приветственным словом к выпускникам 9-х классов обратился председатель департамента образования администрации города Липецка Александр Мочалов.



- Уважаемые девятиклассники! Вы выходите на финишную прямую в подготовке к государственной итоговой аттестации. Надеемся, что единый информационный день пройдет плодотворно, и в дальнейшем вы правильно спланируете свои действия на оставшийся до экзаменов период, чтобы достичь желаемого результата, - отметил Александр Мочалов.

Также состоялся информационный вебинар «ОГЭ 2018: что нужно знать выпускнику» объединил около 5000 учащихся 9-х классов и их классных руководителей. Его провели заместитель председателя департамента образования администрации города Липецка Юлия Паньковик, главный специалист-эксперт отдела общего образования департамента образования Наталья Попова, председатель предметной комиссии основного государственного экзамена по русскому языку Татьяна Которова, также учащиеся гимназии № 64 им. В.А. Котельникова Сергей Клушин и Ольга Силкина.

В ходе вебинара были освещены вопросы, касающиеся процедуры государственной итоговой аттестации, структуры и содержании контрольно-измерительных материалов. Было уделено большое внимание тому, как будет проходить итоговое собеседование по русскому языку. В режиме реального времени школьники задавали специалистам департамента образования интересующие их вопросы и получали на них ответы.