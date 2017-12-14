Прокуратура и полиция проведут проверку по инциденту в ДК «Сокол» в Липецке

Правоохранители установят виновных в несчастном случае.

Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом в ДК «Сокол» в Липецке, где на голову женщине упала штукатурка.

Несчастный случай произошел вечером 13 декабря: на голову 29-летней липчанки, работницы одного из учреждений культуры города, с большой высоты упал кусок штукатурки . Пострадавшую госпитализировали. Женщина шла на репетицию праздника «Петровские забавы».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот инцидент не останется без внимания: назначается проведение проведении проверки, в том числе возможной халатности со стороны руководителей ДК, которые должны следить за состоянием здания.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области в свою очередь заявили, что информация о несчастном случае им уже известна. Проверку будут проводить сотрудники отдела полиции № 5.