Ельчанин пошел на преступление ради успешной службы в армии

Мужчина подделал документ.

Мировой судья СУ №2 Ельца вынес приговор обвиняемому в подделке медицинской справки местному жителю. Действия мужчины квалифицировали как ч.3 ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков».



Как сообщается в документах суда, ельчанин подделал медицинскую справку, чтобы получить допуск на экзамен по получению водительских прав категории С. Для этого молодой человек взял справку частной клиники, лезвие, стирательную резинку и подчистил отметки врача, самостоятельно «получив» допуск к сдаче испытаний. Обман вскрылся на экзамене, когда справку передали в руки автоинспектору. Профессионал без труда нашел подвох.



В суде подсудимый пояснил, что на преступление он прошел из-за того, что хотел получить права на вождение грузового автомобиля. Такая мысль ему пришла после того, как он получил повестку из армии. Молодой человек решил, что права категории С пригодятся ему на службе. Ранее ельчанин уже получал водительские права, так что в ход пошли старые документы из автошколы и справка от врача.



Суд признал ельчанина виновным в подделке документов и наказал его штрафом в 8 000 рублей.