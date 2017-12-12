Житель Орловской области пытался подкупить липецкого участкового

Таким образом он пытался избежать наказания за нарушение правил торговли.

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Орловской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, то есть покушение на дачу взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).



В ходе предварительного следствия установлено, что днем 29 ноября подозреваемый, находясь в здании Воловского ОП М ОМВД России «Тербунский», передал участковому уполномоченному полиции мелкую взятку за непривлечение его к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).



Однако, действия подозреваемого не были доведены им до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку участковый уполномоченный полиции не принял от него данную взятку и сообщил о данном факте руководству.



Расследование продолжается. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание до одного года лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

