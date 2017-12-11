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Михаила Саакашвили доставили в суд для избрания меры пресечения
Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили доставили в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения.
"Михаил Саакашвили уже в Печерском суде. В 11.00 начало заседания", - сказали в пресс-службе.
Суд должен избрать ему меру пресечения в течение 72 часов, то есть примерно до 22.00 (23:00 по московскому времени) понедельника. Предположительно, решение о мере пресечения будет принято 11 декабря. Прокуратура будет просить о домашнем аресте с ношением электронного браслета.
Подход к зданию Печерского райсуда затруднен из-за большого количества полицейских, представителей СМИ. В арке дома, через которую осуществляется проход к зданию суда, находится большое количество правоохранителей, также несколько десятков полицейских стоят возле арки на тротуаре ул.Крещатик. Кроме того, на въезде в арку поперек тротуара стоит полицейский автомобиль.
Власти Украины задержали Саакашвили поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему статья Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
10 октября в центре Киева прошла акция сторонников экс-президента Грузии, которые требовали импичмента действующего украинского лидера и освобождения Саакашвили, выкрикивали лозунги с критикой в адрес генпрокурора Украины Юрия Луценко, требовали прекратить давление на НАБУ и антикоррупционные органы.