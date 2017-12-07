Водитель дорого джипа сбил в Липецке 17-летнюю девушку

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 7 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 декабря в Липецке на проспекте 60 лет СССР 43-летний водитель «Тойота-Ланд Крузер Прадо» допустил наезд на 17-летнюю девушку. Пострадавшая доставлялась в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущена.

В Грязинском районе на дороге Липецк – Усмань столкнулись «МАЗ» под управлением 48-летнего водителя, автомобиля «ВАЗ-21124» под управлением 25-летней женщины и автомобиля «Сатурн» под управлением 49-летнего водителя.

По предварительным сведениям, грузовик «МАЗ» двигался со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за движением, допустил столкновение со стоящим на этой полосе автомобилем «ВАЗ-21124», осуществляющим маневр левого поворота. От удара «ВАЗ-21124» развернуло, и, выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем «Сатурн».

В ДТП пострадали женщина-водитель «ВАЗа», ее 26-летняя и 8-летняя пассажирки. Все трое пострадавших с различными травмами госпитализированы в медицинские учреждения.

В Измалковском районе на автодороге Афанасьево – Измалково 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер», не справившись с управлением транспортным средством, допустила его опрокидывание. В ДТП пострадали 22-летняя пассажирка и 27-летний пассажир автомобиля, с различными травмами они госпитализированы в ГУЗ Измалковская РБ.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1428 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, неиспользование ремней безопасности – 65, детских удерживающих устройств-38, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 42.