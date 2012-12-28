«Тигры» из Липецка завоевали медали соревнований по каратэ в Москве

На пьедестал почёта поднялись наши спортсмен и тренер.

В московском Центре боевых искусств прошёл Кубок «Сейкен» по каратэ, в котором приняли участие бойцы из нескольких десятков регионов. Липчане не остались без наград, завоевав две медали.

Евгений Стрельников среди юношей 16-17 лет в весовой категории до 70 кг выиграл все 4 своих боя, в том числе – у победителя первенства России из Москвы и заслуженно получил «золотую» медаль.

Ещё одну награду положила в копилку Дарья Кононова, выступавшая среди взрослых (18 лет и старше) спортсменок. В тяжёлой весовой категории свыше 70 кг она провела три боя и уступила лишь в полуфинале будущей победительнице турнира. Итог – «бронзовая» медаль.

Стрельников и Кононова представляют липецкий клуб «Белый Тигр», причём Дарья ещё и работает в нём тренером.К этим соревнованиям медалистов подготовил Эдуард Саргсян.



Сейчас оба спортсмена готовятся к чемпионату и первенству России в Санкт-Петербурге в 20-х числах февраля. Делегация «Белого Тигра» везёт в город на Неве весьма представительную делегацию: через сито отборочных турниров на главные соревнования года пробились более 40 воспитанников клуба.