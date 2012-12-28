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Происшествия
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30 минут назад
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Две банки с дрожжами под видом чая обернулись штрафом в 3000 рублей
Женщина попыталась обжаловать штраф, но безуспешно.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина передавала продукты питания обвиняемому, и в двух банках с гранулированным чаем были обнаружены дрожжи, приобретение, хранение или использование которых запрещены лицам, содержащимся в учреждении уголовно-исполнительной системы.
Мировым судьей женщине был назначен штраф в 3000 рублей. Елецкий городской суд оставил постановление мирового судьи без изменения.
«Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей — административное правонарушение», — напоминает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Фото — пресс-служба УФСИН России по Липецкой области
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